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Снабжение Чукотки вышло на пик: азиатские грузы предопределили развитие северных предприятий

Россия » Дальний Восток » Анадырь

В порт Певек прибывают суда с грузами из Азии. В понедельник, 13 июля, теплоходы "Феско Улисс" и "Мыс Шмидта" доставили на Чаун-Чукотку более 18 тысяч тонн товаров. Это продолжение арктической навигации, которая началась 8 июля с прихода сухогрузов "Мыс Флора" и "Мыс Манорский".

Ледокол в Арктике
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Ледокол в Арктике

Суда пришли из Китая и Республики Корея. Проводку по Северному морскому пути обеспечил атомный ледокол "Якутия". Основную часть груза — технику и стройматериалы — привезены для горнодобывающих предприятий Западной Чукотки.

"Суда пришли из Республики Корея и Китая", — сообщил главный диспетчер морпорта Андрей Романовский.

График прибытия и грузы

До конца недели в Певек должны зайти еще три сухогруза: "Феско Ольга", "Сабетта" и "Механик Брилин". Их проведет атомный ледокол "Таймыр". Также с запада ожидают танкер "НП Диксон" от "Росатома", который везет 21,5 тысячи тонн дизельного топлива.

Судно / Группа судов Груз / Объем
"Феско Улисс", "Мыс Шмидта" 18 тыс. тонн (техника, стройматериалы)
"НП Диксон" 21,5 тыс. тонн (дизтопливо)
"Феско Ольга", "Сабетта" 167 тонн (продукты питания)

Продовольственные товары поступят в адрес "Чаунской торговой компании". В магазинах Певека появятся свежие овощи (капуста, морковь, свекла, лук), фрукты, сыры, колбасы и куриные окорочка.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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