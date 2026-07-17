Снабжение Чукотки вышло на пик: азиатские грузы предопределили развитие северных предприятий

В порт Певек прибывают суда с грузами из Азии. В понедельник, 13 июля, теплоходы "Феско Улисс" и "Мыс Шмидта" доставили на Чаун-Чукотку более 18 тысяч тонн товаров. Это продолжение арктической навигации, которая началась 8 июля с прихода сухогрузов "Мыс Флора" и "Мыс Манорский".
Суда пришли из Китая и Республики Корея. Проводку по Северному морскому пути обеспечил атомный ледокол "Якутия". Основную часть груза — технику и стройматериалы — привезены для горнодобывающих предприятий Западной Чукотки.
"Суда пришли из Республики Корея и Китая", — сообщил главный диспетчер морпорта Андрей Романовский.
До конца недели в Певек должны зайти еще три сухогруза: "Феско Ольга", "Сабетта" и "Механик Брилин". Их проведет атомный ледокол "Таймыр". Также с запада ожидают танкер "НП Диксон" от "Росатома", который везет 21,5 тысячи тонн дизельного топлива.
|Судно / Группа судов
|Груз / Объем
|"Феско Улисс", "Мыс Шмидта"
|18 тыс. тонн (техника, стройматериалы)
|"НП Диксон"
|21,5 тыс. тонн (дизтопливо)
|"Феско Ольга", "Сабетта"
|167 тонн (продукты питания)
Продовольственные товары поступят в адрес "Чаунской торговой компании". В магазинах Певека появятся свежие овощи (капуста, морковь, свекла, лук), фрукты, сыры, колбасы и куриные окорочка.
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