Рынок сбыта перестал быть мечтой: Алтайский край обеспечил бизнесу выход на новые рубежи

Алтайский край вошел в десятку лучших регионов России по эффективности внедрения Регионального экспортного стандарта 3.0. По данным Российского экспортного центра, по итогам первого полугодия 2026 года край занял восьмое место в общероссийском рейтинге и второе — в Сибирском федеральном округе.
Показатели оценивают в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Аналитики смотрят не только на количество проведенных мероприятий, но и на то, насколько комфортные условия созданы для компаний, которые продают за рубеж товары несырьевого и неэнергетического сектора.
Для местных производителей поддержка выражается в конкретных инструментах: Центр поддержки экспорта помогает найти зарубежных партнеров и подходящие рынки сбыта. Также предприниматели получают консультации, проходят обучение и выезжают на международные выставки и бизнес-миссии.
|Показатель
|Позиция Алтайского края
|Рейтинг по РФ
|8 место
|Рейтинг по Сибирскому федеральному округу
|2 место
Полный список регионов с распределением по федеральным округам доступен на сайте Российского экспортного центра.
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