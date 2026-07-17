Рынок сбыта перестал быть мечтой: Алтайский край обеспечил бизнесу выход на новые рубежи

Алтайский край вошел в десятку лучших регионов России по эффективности внедрения Регионального экспортного стандарта 3.0. По данным Российского экспортного центра, по итогам первого полугодия 2026 года край занял восьмое место в общероссийском рейтинге и второе — в Сибирском федеральном округе.

Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free Грузовой автомобиль (фура) едет по трассе на закате

Показатели оценивают в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Аналитики смотрят не только на количество проведенных мероприятий, но и на то, насколько комфортные условия созданы для компаний, которые продают за рубеж товары несырьевого и неэнергетического сектора.

"Такого результата удалось достичь благодаря системной работе Правительства Алтайского края по развитию внешнеэкономической деятельности. В регионе принята экспортная стратегия, утверждена программа "Развитие экспорта Алтайского края на период 2025–2030 годов и на перспективу до 2036 года", проводятся мероприятия по популяризации экспортной деятельности и продвижению региональной продукции за рубеж, эффективно функционирует Центр поддержки экспорта", — отметили в Министерстве экономического развития Алтайского края.

Для местных производителей поддержка выражается в конкретных инструментах: Центр поддержки экспорта помогает найти зарубежных партнеров и подходящие рынки сбыта. Также предприниматели получают консультации, проходят обучение и выезжают на международные выставки и бизнес-миссии.

Показатель Позиция Алтайского края Рейтинг по РФ 8 место Рейтинг по Сибирскому федеральному округу 2 место

Полный список регионов с распределением по федеральным округам доступен на сайте Российского экспортного центра.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов