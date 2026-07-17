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Счёт за свет пришёл в миллионы: в Псковской области обнаружили схему, которая обрушила сети

Россия » Северо-Запад » Псков

В Псковской области криптомайнеры незаконно использовали электроэнергию на сумму 4 млн рублей. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Электрик у электрического щита
Фото: Pravda.Ru by Михаил Иванов is licensed under Все права защищены
Электрик у электрического щита

Преступники подключились к сетям Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" без разрешения. Добытую таким образом энергию они тратили на работу оборудования для майнинга криптовалюты.

Следственный отдел МО МВД России "Невельский" возбудил уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Сейчас следователи устанавливают всех причастных к схеме и обстоятельства дела.

Для обычного жителя региона такие инциденты могут стать причиной нестабильной работы электросетей в конкретных районах, так как оборудование для майнинга создает избыточную нагрузку на трансформаторы и линии электропередач, не рассчитанные на такие мощности.

Что известно о краже

Параметр Информация
Сумма ущерба Более 4 млн рублей
Пострадавшая сторона ПАО "Россети Северо-Запад"
Статья УК РФ ч. 4 ст. 158 (кража в особо крупном размере)
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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