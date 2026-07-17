Счёт за свет пришёл в миллионы: в Псковской области обнаружили схему, которая обрушила сети

В Псковской области криптомайнеры незаконно использовали электроэнергию на сумму 4 млн рублей. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ России.
Преступники подключились к сетям Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" без разрешения. Добытую таким образом энергию они тратили на работу оборудования для майнинга криптовалюты.
Следственный отдел МО МВД России "Невельский" возбудил уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Сейчас следователи устанавливают всех причастных к схеме и обстоятельства дела.
Для обычного жителя региона такие инциденты могут стать причиной нестабильной работы электросетей в конкретных районах, так как оборудование для майнинга создает избыточную нагрузку на трансформаторы и линии электропередач, не рассчитанные на такие мощности.
|Параметр
|Информация
|Сумма ущерба
|Более 4 млн рублей
|Пострадавшая сторона
|ПАО "Россети Северо-Запад"
|Статья УК РФ
|ч. 4 ст. 158 (кража в особо крупном размере)
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