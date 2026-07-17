Слишком долго ждали перемен: Тамалинская больница изменила подход к приему пациентов

В Тамалинской участковой больнице Пензенской области завершают капитальный ремонт поликлиники. Обновление инфраструктуры проходит по программе модернизации первичного звена здравоохранения на 2021-2030 годы.
Сейчас строители заканчивают работу на втором этаже третьего блока. Во врачебных кабинетах завершают отделку и монтируют подвесные потолки. На лестничных маршах укладывают плитку, чтобы сделать перемещение пациентов безопасным.
В здании устанавливают систему видеонаблюдения для защиты сотрудников и посетителей. Параллельно монтируют автоматическую пожарную сигнализацию согласно нормам для медицинских учреждений.
"Обновленные помещения должны сделать пребывание в больнице более комфортным и способствовать повышению доступности и качества медицинской помощи для жителей района", — сообщили в администрации больницы.
Ремонт поликлиники позволит жителям района получать медицинскую помощь в современных условиях, что снизит нагрузку на персонал и сократит время ожидания приема за счет более эффективной организации пространства.
|Направление работ
|Что сделано / делается
|Помещения
|Отделка кабинетов, монтаж потолков, укладка плитки на лестницах
|Безопасность
|Установка видеонаблюдения и автоматической пожарной сигнализации
|Сроки программы
|2021-2030 годы
Исследователи воссоздали условия горизонта событий в обычном стекле и впервые зафиксировали феномен, который ранее считался лишь теоретической вероятностью...