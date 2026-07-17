Слишком долго ждали перемен: Тамалинская больница изменила подход к приему пациентов

В Тамалинской участковой больнице Пензенской области завершают капитальный ремонт поликлиники. Обновление инфраструктуры проходит по программе модернизации первичного звена здравоохранения на 2021-2030 годы.

Фото: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены Лифт в медицинском учреждении с креслом-каталкой

Сейчас строители заканчивают работу на втором этаже третьего блока. Во врачебных кабинетах завершают отделку и монтируют подвесные потолки. На лестничных маршах укладывают плитку, чтобы сделать перемещение пациентов безопасным.

В здании устанавливают систему видеонаблюдения для защиты сотрудников и посетителей. Параллельно монтируют автоматическую пожарную сигнализацию согласно нормам для медицинских учреждений.

"Обновленные помещения должны сделать пребывание в больнице более комфортным и способствовать повышению доступности и качества медицинской помощи для жителей района", — сообщили в администрации больницы.

Ремонт поликлиники позволит жителям района получать медицинскую помощь в современных условиях, что снизит нагрузку на персонал и сократит время ожидания приема за счет более эффективной организации пространства.

Направление работ Что сделано / делается Помещения Отделка кабинетов, монтаж потолков, укладка плитки на лестницах Безопасность Установка видеонаблюдения и автоматической пожарной сигнализации Сроки программы 2021-2030 годы

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова