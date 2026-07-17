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Логистика Востока трещит по швам: решение по БАМ в Владивостоке изменит скорость доставки в Азию

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Проект нового тоннеля на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) представят Владимиру Путину на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. О подготовке документа сообщил заместитель председателя правительства РФ — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Внутренний вид туннеля с рабочими
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Внутренний вид туннеля с рабочими

Строительство планируют развернуть на участке между станциями БАМ и Северная. По оценкам властей, новый объект сократит время в пути на 10-15 минут и упростит эксплуатацию дороги в сложных климатических условиях региона.

"Новый тоннель позволит сократить время в пути на 10-15 минут и улучшить условия эксплуатации железной дороги в этом регионе", — пояснил Юрий Трутнев.

Помимо самого тоннеля, проект предусматривает модернизацию прилегающих участков пути и установку новых систем управления движением и безопасности. Если сроки сохранятся, строительные работы стартуют в следующем году.

Параметр Детали проекта
Расположение Участок ст. БАМ — ст. Северная
Эффект Сокращение времени в пути на 10-15 минут
Срок начала работ Ориентировочно следующий год

Для Дальнего Востока БАМ остается главной транспортной артерией, связывающей сырьевые базы с портами Тихого океана. Любое сокращение времени в пути и повышение надежности полотна напрямую влияет на скорость доставки грузов в Азию и стоимость логистики в регионе.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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