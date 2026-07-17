Логистика Востока трещит по швам: решение по БАМ в Владивостоке изменит скорость доставки в Азию

Проект нового тоннеля на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) представят Владимиру Путину на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. О подготовке документа сообщил заместитель председателя правительства РФ — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
Строительство планируют развернуть на участке между станциями БАМ и Северная. По оценкам властей, новый объект сократит время в пути на 10-15 минут и упростит эксплуатацию дороги в сложных климатических условиях региона.
"Новый тоннель позволит сократить время в пути на 10-15 минут и улучшить условия эксплуатации железной дороги в этом регионе", — пояснил Юрий Трутнев.
Помимо самого тоннеля, проект предусматривает модернизацию прилегающих участков пути и установку новых систем управления движением и безопасности. Если сроки сохранятся, строительные работы стартуют в следующем году.
|Параметр
|Детали проекта
|Расположение
|Участок ст. БАМ — ст. Северная
|Эффект
|Сокращение времени в пути на 10-15 минут
|Срок начала работ
|Ориентировочно следующий год
Для Дальнего Востока БАМ остается главной транспортной артерией, связывающей сырьевые базы с портами Тихого океана. Любое сокращение времени в пути и повышение надежности полотна напрямую влияет на скорость доставки грузов в Азию и стоимость логистики в регионе.
Исследователи воссоздали условия горизонта событий в обычном стекле и впервые зафиксировали феномен, который ранее считался лишь теоретической вероятностью...