Границы открылись настежь: Благовещенск зафиксировал скачок зарубежного трафика, который изменил всё

Аэропорт Благовещенска обновил рекорд по международным перевозкам в 2026 году. Поток зарубежных пассажиров вырос на 40% к прошлому году.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Revtsov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Городская управа, Благовещенск, Амурская область

Основной прирост дали новые маршруты в Южную Корею, Турцию и на Тайвань. Также в регионе зафиксировали больше туристов из Японии и Китая. На пассажиропоток повлияло развитие транспортной инфраструктуры области, что упростило логистику и доступ к авиаузлу.

Показатель Значение / Направление Рост числа иностранных пассажиров +40% Новые направления Южная Корея, Турция, Тайвань Основные рынки туристов Китай, Япония

Увеличение трафика напрямую влияет на экономику Амурской области, создавая условия для притока инвестиций. Сейчас руководство аэропорта договаривается с иностранными перевозчиками о расширении сетки рейсов.

В ближайшие месяцы планируют добавить новые направления и увеличить частоту вылетов по существующим маршрутам.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов