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Границы открылись настежь: Благовещенск зафиксировал скачок зарубежного трафика, который изменил всё

Россия » Дальний Восток » Благовещенск

Аэропорт Благовещенска обновил рекорд по международным перевозкам в 2026 году. Поток зарубежных пассажиров вырос на 40% к прошлому году.

Городская управа, Благовещенск, Амурская область
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Revtsov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Городская управа, Благовещенск, Амурская область

Основной прирост дали новые маршруты в Южную Корею, Турцию и на Тайвань. Также в регионе зафиксировали больше туристов из Японии и Китая. На пассажиропоток повлияло развитие транспортной инфраструктуры области, что упростило логистику и доступ к авиаузлу.

Показатель Значение / Направление
Рост числа иностранных пассажиров +40%
Новые направления Южная Корея, Турция, Тайвань
Основные рынки туристов Китай, Япония

Увеличение трафика напрямую влияет на экономику Амурской области, создавая условия для притока инвестиций. Сейчас руководство аэропорта договаривается с иностранными перевозчиками о расширении сетки рейсов.

В ближайшие месяцы планируют добавить новые направления и увеличить частоту вылетов по существующим маршрутам.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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