Границы открылись настежь: Благовещенск зафиксировал скачок зарубежного трафика, который изменил всё

Аэропорт Благовещенска обновил рекорд по международным перевозкам в 2026 году. Поток зарубежных пассажиров вырос на 40% к прошлому году.
Основной прирост дали новые маршруты в Южную Корею, Турцию и на Тайвань. Также в регионе зафиксировали больше туристов из Японии и Китая. На пассажиропоток повлияло развитие транспортной инфраструктуры области, что упростило логистику и доступ к авиаузлу.
|Показатель
|Значение / Направление
|Рост числа иностранных пассажиров
|+40%
|Новые направления
|Южная Корея, Турция, Тайвань
|Основные рынки туристов
|Китай, Япония
Увеличение трафика напрямую влияет на экономику Амурской области, создавая условия для притока инвестиций. Сейчас руководство аэропорта договаривается с иностранными перевозчиками о расширении сетки рейсов.
В ближайшие месяцы планируют добавить новые направления и увеличить частоту вылетов по существующим маршрутам.
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