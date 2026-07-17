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Бросили вызов суровой арктической навигации: доставка модулей определила облик села на Чукотке

Россия » Дальний Восток » Анадырь

В село Нунлигран доставили технику и модули для строительства нового спортивного зала. Грузы прибыли морем в начале навигации. Сейчас рабочие забивают сваи — объект планируют сдать до конца 2026 года.

Чукотка. Анадырский залив
Фото: https://web.archive.org/web/20161024115002/https://www.panoramio.com/photo/85024688 by Шабанов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Чукотка. Анадырский залив

Логистика была сложной и многоэтапной. Сначала сухогруз "Дима" привез 32 контейнера из Владивостока в Провидения. Оттуда модульные конструкции перевезли в Нунлигран на самоходном плашкоуте "Михаил Семёнов", который выгрузил технику прямо на необорудованный берег.

Монтажом занимается компания "Армада" из Забайкалья. Подрядчик должен не только собрать здание, но и подключить его к инженерным сетям, а также установить спортивный инвентарь.

"Здание нового спортзала в селе Нунлигран будет одноэтажным, его общая площадь составит 460 квадратных метров. Внутри предусмотрены тренерская, раздевалки, душевые и санузлы. Объект оснастят всем необходимым оборудованием для занятий разными видами спорта", — рассказала заместитель губернатора, начальник департамента образования и науки Чукотского АО Арюна Байкова.

Зал передадут школе-интернату, но пользоваться им смогут все жители села (население составляет около 300 человек). Чтобы избежать конфликтов между разными возрастными группами, в селе введут специальный график посещений.

Финансирование и сроки

Работы идут за счет "Единой президентской субсидии". Этот механизм с 2018 года позволяет регионам Дальнего Востока и Арктики быстрее обновлять социальную инфраструктуру без длительных согласований по каждой отдельной стройке.

Параметр Данные
Площадь здания 460 кв. метров
Объем поставки 32 контейнера
Срок сдачи Декабрь 2026 года

"Благодаря программе "Единая президентская субсидия" на Чукотке реализованы десятки значимых проектов. В этом году продолжим ремонт социальных учреждений, обновление дворов, модернизацию теплиц, запустим современные мастерские в Билибино и Эгвекиноте", — прокомментировал губернатор Владислав Кузнецов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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