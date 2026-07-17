Бросили вызов суровой арктической навигации: доставка модулей определила облик села на Чукотке

В село Нунлигран доставили технику и модули для строительства нового спортивного зала. Грузы прибыли морем в начале навигации. Сейчас рабочие забивают сваи — объект планируют сдать до конца 2026 года.
Логистика была сложной и многоэтапной. Сначала сухогруз "Дима" привез 32 контейнера из Владивостока в Провидения. Оттуда модульные конструкции перевезли в Нунлигран на самоходном плашкоуте "Михаил Семёнов", который выгрузил технику прямо на необорудованный берег.
Монтажом занимается компания "Армада" из Забайкалья. Подрядчик должен не только собрать здание, но и подключить его к инженерным сетям, а также установить спортивный инвентарь.
"Здание нового спортзала в селе Нунлигран будет одноэтажным, его общая площадь составит 460 квадратных метров. Внутри предусмотрены тренерская, раздевалки, душевые и санузлы. Объект оснастят всем необходимым оборудованием для занятий разными видами спорта", — рассказала заместитель губернатора, начальник департамента образования и науки Чукотского АО Арюна Байкова.
Зал передадут школе-интернату, но пользоваться им смогут все жители села (население составляет около 300 человек). Чтобы избежать конфликтов между разными возрастными группами, в селе введут специальный график посещений.
Работы идут за счет "Единой президентской субсидии". Этот механизм с 2018 года позволяет регионам Дальнего Востока и Арктики быстрее обновлять социальную инфраструктуру без длительных согласований по каждой отдельной стройке.
|Параметр
|Данные
|Площадь здания
|460 кв. метров
|Объем поставки
|32 контейнера
|Срок сдачи
|Декабрь 2026 года
"Благодаря программе "Единая президентская субсидия" на Чукотке реализованы десятки значимых проектов. В этом году продолжим ремонт социальных учреждений, обновление дворов, модернизацию теплиц, запустим современные мастерские в Билибино и Эгвекиноте", — прокомментировал губернатор Владислав Кузнецов.
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