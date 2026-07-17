Семья была в ужасе от шума воды: ночной отдых в Хамовниках закончился штурмом квартиры МЧС

Ночной отдых в Хамовниках едва не обернулся трагедией из-за обычного переутомления. Жительница престижного района Москвы решила устроить себе сеанс релаксации после того, как уложила семью спать. Однако тихий вечер с пеной в ванне закончился штурмом двери и визитом экстренных служб.
Тревогу забили домочадцы. Около четырех часов утра один из членов семьи обнаружил, что дверь в ванную заперта, а изнутри доносится лишь бесконечный шум воды. На стук и крики женщина не реагировала. Учитывая герметичность современных кабин и риск внезапного ухудшения здоровья, близкие вызвали спасателей.
Специалисты столичного МЧС вскрыли замок в экстренном порядке. Картина внутри оказалась мирной, но пугающей для неподготовленного свидетеля: хозяйка квартиры крепко спала прямо в воде. Причиной "тишины" стала глубокая фаза сна, вызванная накопленной усталостью. Женщину разбудили, медики убедились, что её жизни ничего не угрожает. Самым неприятным последствием инцидента для москвички стала необходимость сразу после такого "пробуждения" собираться на работу.
Столичный ритм жизни часто вынуждает горожан жертвовать сном. Пытаясь восполнить силы, многие забывают о технике безопасности. Специалисты напоминают: ванная комната является зоной повышенного риска из-за влажности и замкнутого пространства.
"С точки зрения инфраструктуры, современные ЖК в Хамовниках обеспечивают высокий уровень безопасности, но человеческий фактор остается ключевым", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Главные признаки: отсутствие ответа на стук более 5 минут, непрерывный звук льющейся воды при закрытом сливе или полная тишина при включенном свете.
Если существовала реальная угроза жизни, работа экстренных служб бесплатна. Восстановление замков и полотна двери ложится на собственника.
Категорически нет. Это грозит захлебыванием при непроизвольном движении или спазмом сосудов из-за остывания воды.
Сначала попробуйте отключить воду через стояк, если это возможно, и продолжайте попытки докричаться. Если за дверью слышны всхлипы или нетипичные звуки — немедленно звоните 112.
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