Дороги в Челябинске всерьез перекроют: начало работ по Шершневскому кольцу изменит трафик

В Челябинске с субботы, 18 июля, начинается реконструкция Шершневского кольца. Работы по обновлению транспортного узла разделили на несколько этапов, сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото: Telegram-канал "КРУДОР" by ., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ремонт дороги в Красноярском крае

Сначала строители обустроят проезд между улицами Прибрежной и Лыжных Батальонов. На этом отрезке движение автомобилей не ограничат, так как техника будет работать за пределами проезжей части.

Затем подрядчик построит разворотное кольцо на улице Прибрежной и расширит улицу Лыжных Батальонов. Городские власти предупреждают, что на этих этапах возможны перекрытия или сужения дороги, о чем автомобилистов оповестят отдельно.

Этап работ Что делают Влияние на трафик Первый Проезд Прибрежная — Лыжных Батальонов Ограничений нет Второй Разворотное кольцо и расширение дороги Возможны ограничения

Объект должны сдать до конца осени.