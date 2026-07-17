Дороги в Челябинске всерьез перекроют: начало работ по Шершневскому кольцу изменит трафик

В Челябинске с субботы, 18 июля, начинается реконструкция Шершневского кольца. Работы по обновлению транспортного узла разделили на несколько этапов, сообщает пресс-служба городской администрации.
Сначала строители обустроят проезд между улицами Прибрежной и Лыжных Батальонов. На этом отрезке движение автомобилей не ограничат, так как техника будет работать за пределами проезжей части.
Затем подрядчик построит разворотное кольцо на улице Прибрежной и расширит улицу Лыжных Батальонов. Городские власти предупреждают, что на этих этапах возможны перекрытия или сужения дороги, о чем автомобилистов оповестят отдельно.
|Этап работ
|Что делают
|Влияние на трафик
|Первый
|Проезд Прибрежная — Лыжных Батальонов
|Ограничений нет
|Второй
|Разворотное кольцо и расширение дороги
|Возможны ограничения
Объект должны сдать до конца осени.
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