Дороги превратились в реки: масштабное решение в Дрокино изменит жизнь жителей Красноярска

В селе Дрокино, которое вошло в состав Красноярска, строят систему водоотведения. Работы нужны, чтобы защитить жилые улицы от регулярных подтоплений. Процессом руководит глава города Сергей Верещагин.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Инженер у металлической трубы

Дрокино расположено в пойме реки Качи, поэтому во время снеготаяния или сильных ливней вода выходит на дороги. Ситуацию осложнили последние дожди: за сутки выпала месячная норма осадков.

Чтобы решить проблему системно, в селе создают главный водоотводный канал. Он будет собирать воду с возвышенностей и сбрасывать её в Качу, не давая ей скапливаться на дорогах и придомовых территориях.

Что сделано / планируется Детали работ Готовые участки Уложили водопропускные трубы у дома № 72 по улице Спиридова В процессе Строят канал со стороны микрорайона Монамур и ДНТ "Молодёжное-М" Планы Поднять дорогу после моста через Качу на 1,5 метра, отремонтировать мост, наладить отвод воды у домов № 17 и № 19 по улице Московской

Строители уже завезли трубы и часть материалов, выполнили планировку почвы. Весь комплекс работ должны завершить к середине августа.

"Сегодня здесь впервые реализуется комплексное инженерное решение, которое позволит не только устранить последствия нынешнего подтопления, но и значительно снизить риск подобных ситуаций в будущем", — сообщили в администрации города.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова