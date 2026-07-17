Дороги превратились в реки: масштабное решение в Дрокино изменит жизнь жителей Красноярска

В селе Дрокино, которое вошло в состав Красноярска, строят систему водоотведения. Работы нужны, чтобы защитить жилые улицы от регулярных подтоплений. Процессом руководит глава города Сергей Верещагин.
Дрокино расположено в пойме реки Качи, поэтому во время снеготаяния или сильных ливней вода выходит на дороги. Ситуацию осложнили последние дожди: за сутки выпала месячная норма осадков.
Чтобы решить проблему системно, в селе создают главный водоотводный канал. Он будет собирать воду с возвышенностей и сбрасывать её в Качу, не давая ей скапливаться на дорогах и придомовых территориях.
|Что сделано / планируется
|Детали работ
|Готовые участки
|Уложили водопропускные трубы у дома № 72 по улице Спиридова
|В процессе
|Строят канал со стороны микрорайона Монамур и ДНТ "Молодёжное-М"
|Планы
|Поднять дорогу после моста через Качу на 1,5 метра, отремонтировать мост, наладить отвод воды у домов № 17 и № 19 по улице Московской
Строители уже завезли трубы и часть материалов, выполнили планировку почвы. Весь комплекс работ должны завершить к середине августа.
"Сегодня здесь впервые реализуется комплексное инженерное решение, которое позволит не только устранить последствия нынешнего подтопления, но и значительно снизить риск подобных ситуаций в будущем", — сообщили в администрации города.
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