Москва официально закрепила за собой статус главного центра креативной экономики страны. Сегодня каждый четвертый специалист этой сферы в России трудится в столице. Мэр города Сергей Собянин сообщил, что доля креативных индустрий в валовом региональном продукте (ВРП) выросла почти вдвое — с 5,7% до 11% всего за пять лет.
По показателям вклада в ВРП Москва не просто догнала сектор обрабатывающей промышленности, но и вышла на международный уровень. Столица уже оставила позади китайский Шэньчжэнь и наступает на пятки признанным гигантам: Лондону, Токио и Пекину. Такая динамика объясняется плотностью талантов и развитой инфраструктурой, где цифровой надзор и нейросети становятся повседневным инструментом управления.
"Рост креативного сектора до 11% ВРП — это сигнал для инвесторов. Москва перестает зависеть только от сырьевых потоков, формируя капитал на интеллектуальной собственности. Это делает городской бюджет более устойчивым к внешним шокам", — констатировал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Еще несколько лет назад градоначальник подчеркивал: город развивался преимущественно как сервисный хаб. Однако за последнюю пятилетку вектор сместился в сторону высокотехнологичной промышленности.
|Показатель
|Изменение за 5 лет
|Доля креативной индустрии в ВРП
|Рост с 5,7% до 11%
|Производство в обработке
|Увеличение темпов в 3,4 раза
|Доля занятых (от РФ)
|25% всех специалистов отрасли
Для поддержания таких темпов требуется безупречная работа города: от комфорта в офисах Сити до стабильности жилого фонда. Любые сбои, будь то проблемы с техническим оснащением зданий или сбои в логистике, напрямую влияют на производительность "белых воротничков".
"Креативная экономика требует качественной среды. Если в городе созданы условия, где благоустройство и транспорт работают как часы, люди остаются и создают продукт. Москва сейчас — это огромная лаборатория по тестированию урбанистических решений", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Это IT-разработка, дизайн, архитектура, мода, киноиндустрия, реклама и издательское дело.
Развитие сектора создает высокооплачиваемые рабочие места и увеличивает налоговые поступления, которые идут на парки и транспорт.
Креативный сектор поставляет идеи для высокотехнологичных производств, ускоряя рост обработки в 3,4 раза.
В основном это промышленные арт-кластеры, технопарки и деловые центры вроде Москва-Сити.
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