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Москва обставила Шэньчжэнь: столица заняла новую нишу в глобальной гонке за мировое лидерство

Россия » Центр » Москва

Москва официально закрепила за собой статус главного центра креативной экономики страны. Сегодня каждый четвертый специалист этой сферы в России трудится в столице. Мэр города Сергей Собянин сообщил, что доля креативных индустрий в валовом региональном продукте (ВРП) выросла почти вдвое — с 5,7% до 11% всего за пять лет.

Набережная Москвы
Фото: Портал мэра и правительства Москвы / mos.ru by Фото: Владимир Новиков. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Набережная Москвы

Экономический рывок и мировые столицы

По показателям вклада в ВРП Москва не просто догнала сектор обрабатывающей промышленности, но и вышла на международный уровень. Столица уже оставила позади китайский Шэньчжэнь и наступает на пятки признанным гигантам: Лондону, Токио и Пекину. Такая динамика объясняется плотностью талантов и развитой инфраструктурой, где цифровой надзор и нейросети становятся повседневным инструментом управления.

"Рост креативного сектора до 11% ВРП — это сигнал для инвесторов. Москва перестает зависеть только от сырьевых потоков, формируя капитал на интеллектуальной собственности. Это делает городской бюджет более устойчивым к внешним шокам", — констатировал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

От услуг к высоким технологиям

Еще несколько лет назад градоначальник подчеркивал: город развивался преимущественно как сервисный хаб. Однако за последнюю пятилетку вектор сместился в сторону высокотехнологичной промышленности. 

Показатель Изменение за 5 лет
Доля креативной индустрии в ВРП Рост с 5,7% до 11%
Производство в обработке Увеличение темпов в 3,4 раза
Доля занятых (от РФ) 25% всех специалистов отрасли

Для поддержания таких темпов требуется безупречная работа города: от комфорта в офисах Сити до стабильности жилого фонда. Любые сбои, будь то проблемы с техническим оснащением зданий или сбои в логистике, напрямую влияют на производительность "белых воротничков".

"Креативная экономика требует качественной среды. Если в городе созданы условия, где благоустройство и транспорт работают как часы, люди остаются и создают продукт. Москва сейчас — это огромная лаборатория по тестированию урбанистических решений", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы

Что входит в креативную экономику Москвы?

Это IT-разработка, дизайн, архитектура, мода, киноиндустрия, реклама и издательское дело.

Почему это важно для обычного горожанина?

Развитие сектора создает высокооплачиваемые рабочие места и увеличивает налоговые поступления, которые идут на парки и транспорт.

Как это влияет на промышленность?

Креативный сектор поставляет идеи для высокотехнологичных производств, ускоряя рост обработки в 3,4 раза.

Где сконцентрированы такие компании?

В основном это промышленные арт-кластеры, технопарки и деловые центры вроде Москва-Сити.

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Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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