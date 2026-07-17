Терпение жителей наконец лопнуло: масштабное обновление дорог в Подмосковье изменило логистику

В Московской области отремонтировали более 230 километров региональных дорог. Работы затронули 75 участков в городах и поселках региона. Проект реализуют по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".
В Ленинском округе обновили Володарское шоссе. Здесь заменили асфальт на участке длиной более 10 километров. Теперь водителям и пешеходам проще добираться до местных школ, детских садов, амбулатории и пляжа.
"Замена покрытия сделала проезд к важным объектам удобнее и безопаснее", — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
В Лыткарине уложили новый асфальт на улице Парковой и Тураевском шоссе — общая протяженность работ составила 2,7 километра. Это упростит путь жителей к социальным объектам и парковым зонам. Также дорожные службы обновили покрытие в Долгопрудном, Ступино, Рошале и Рузском округе.
До конца сезона 2026 года планируют привести в порядок более 150 участков региональных трасс. Общая протяженность обновленных дорог составит порядка 570 километров. Помимо укладки асфальта, рабочие укрепят обочины и нанесут разметку.
|Показатель
|Значение
|Уже отремонтировано
|230+ км (75 участков)
|Цель на сезон 2026 года
|~570 км (150+ участков)
|Дополнительные работы
|Укрепление обочин, разметка
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