Терпение жителей наконец лопнуло: масштабное обновление дорог в Подмосковье изменило логистику

В Московской области отремонтировали более 230 километров региональных дорог. Работы затронули 75 участков в городах и поселках региона. Проект реализуют по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены Дорожные работы на улице

В Ленинском округе обновили Володарское шоссе. Здесь заменили асфальт на участке длиной более 10 километров. Теперь водителям и пешеходам проще добираться до местных школ, детских садов, амбулатории и пляжа.

"Замена покрытия сделала проезд к важным объектам удобнее и безопаснее", — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В Лыткарине уложили новый асфальт на улице Парковой и Тураевском шоссе — общая протяженность работ составила 2,7 километра. Это упростит путь жителей к социальным объектам и парковым зонам. Также дорожные службы обновили покрытие в Долгопрудном, Ступино, Рошале и Рузском округе.

Планы по развитию дорожной сети

До конца сезона 2026 года планируют привести в порядок более 150 участков региональных трасс. Общая протяженность обновленных дорог составит порядка 570 километров. Помимо укладки асфальта, рабочие укрепят обочины и нанесут разметку.

Показатель Значение Уже отремонтировано 230+ км (75 участков) Цель на сезон 2026 года ~570 км (150+ участков) Дополнительные работы Укрепление обочин, разметка