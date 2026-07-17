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Опасная инфекция проснулась под Петербургом: жителей призвали срочно задуматься о прививке

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Петербургское управление Роспотребнадзора предупредило жителей города об опасности туляремии. Эта инфекция, известная своей способностью к быстрому распространению в природной среде, атакует организм лихорадкой и поражает лимфатическую систему. Санитарные врачи настаивают на вакцинации как на единственном надежном способе защиты.

Вакцинация
Фото: flickr.com by SELF Magazine, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Вакцинация

Механика заражения и симптомы

Туляремия проникает в организм агрессивно. Переносчиками чаще всего становятся насекомые, включая клещей и слепней, а также грызуны. Заразиться можно даже при обычном контакте с больным животным или через употребление загрязненной воды. Болезнь напоминает мощный удар по иммунитету: температура резко подскакивает, начинаются сильные головные боли, нарастает слабость, а лимфоузлы воспаляются до болезненного состояния.

Риск подхватить инфекцию возрастает в период активного отдыха на природе. 

"Туляремия коварна тем, что её очаги могут годами "дремать" в почве и среди популяций диких животных. Как только климатические условия становятся благоприятными для размножения грызунов, риск для человека возрастает многократно. Прогнозирование таких вспышек требует постоянного мониторинга природных рисков", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Вакцинация: сроки и группы риска

Прививка остается главным щитом. После введения вакцины организму требуется от 20 до 30 дней, чтобы выстроить оборону. Полученный иммунитет держится около пяти лет, после чего требуется ревакцинация. Это особенно актуально для тех, чья работа или хобби связаны с лесом и сельской местностью.

Группа риска Причина необходимости прививки
Охотники и рыболовы Прямой контакт с дикими животными и водой из открытых источников
Строители и дачники Работа с почвой и пребывание в местах обитания грызунов
Сельские работники Постоянный риск взаимодействия с зараженным сеном или зерном

Городская среда также требует внимания к деталям. Пока власти планируют масштабное преображение культурных центров Петербурга, жителям окраин стоит следить за санитарным состоянием своих участков, чтобы не допустить размножения переносчиков инфекции.

"Температурные аномалии последних лет влияют на миграцию животных и активность насекомых в Ленобласти. Увеличение влажности и затяжная теплая осень способствуют сохранению инфекции в природных резервуарах дольше обычного. Это региональная специфика, которую нельзя игнорировать", — объяснил в беседе с Pravda.Ru климатолог Павел Лебедев.

Ответы на популярные вопросы

Как передается туляремия?

Заразиться можно через укус инфицированных насекомых, вдыхание пыли от зерна или сена с выделениями грызунов, а также при попадании бактерий через микротравмы кожи во время разделки туш животных.

Можно ли заболеть от человека?

Нет, туляремия не передается от человека к человеку. Больной не представляет опасности для окружающих.

Как долго формируется защита после прививки?

Иммунитет появляется через 3-4 недели после вакцинации. Планируйте визит к врачу заранее до начала весенне-летнего сезона.

Нужна ли прививка городскому жителю?

Если вы не выезжаете за пределы центра Петербурга, риск минимален. Однако при регулярных выездах в область или на дачу вакцинация становится обязательной.

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Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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