Почти обошли всех в Сибири: Алтайский край заставил внешнюю торговлю работать на новый лад

Алтайский край занял второе место в Сибирском федеральном округе и восьмое в России по эффективности внедрения Регионального экспортного стандарта 3.0. Данные за первое полугодие 2026 года опубликовал Российский экспортный центр.
Оценка входит в национальный проект "Международная кооперация и экспорт". Показатели рейтинга зависят от того, насколько регион создал условия для развития несырьевого и неэнергетического экспорта.
"Такого результата удалось достичь благодаря системной работе Правительства Алтайского края по развитию внешнеэкономической деятельности. В регионе принята экспортная стратегия, утверждена программа "Развитие экспорта Алтайского края на период 2025–2030 годов и на перспективу до 2036 год", проводятся мероприятия по популяризации экспортной деятельности и продвижению региональной продукции за рубеж, работает Центр поддержки экспорта", — сообщили в Министерстве экономического развития Алтайского края.
Местные производители, которые выходят на внешние рынки, могут получить помощь в поиске зарубежных партнеров и подходящих направлений для сбыта. Также Центр поддержки экспорта помогает компаниям попасть на международные выставки и бизнес-миссии, предоставляет образовательные и консультационные услуги.
|Показатель
|Место Алтайского края
|В Сибирском федеральном округе
|2 место
|В общероссийском рейтинге
|8 место
Полный список регионов доступен на сайте Российского экспортного центра.
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