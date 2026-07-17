Почти обошли всех в Сибири: Алтайский край заставил внешнюю торговлю работать на новый лад

Алтайский край занял второе место в Сибирском федеральном округе и восьмое в России по эффективности внедрения Регионального экспортного стандарта 3.0. Данные за первое полугодие 2026 года опубликовал Российский экспортный центр.

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Оценка входит в национальный проект "Международная кооперация и экспорт". Показатели рейтинга зависят от того, насколько регион создал условия для развития несырьевого и неэнергетического экспорта.

"Такого результата удалось достичь благодаря системной работе Правительства Алтайского края по развитию внешнеэкономической деятельности. В регионе принята экспортная стратегия, утверждена программа "Развитие экспорта Алтайского края на период 2025–2030 годов и на перспективу до 2036 год", проводятся мероприятия по популяризации экспортной деятельности и продвижению региональной продукции за рубеж, работает Центр поддержки экспорта", — сообщили в Министерстве экономического развития Алтайского края.

Как поддерживают бизнес

Местные производители, которые выходят на внешние рынки, могут получить помощь в поиске зарубежных партнеров и подходящих направлений для сбыта. Также Центр поддержки экспорта помогает компаниям попасть на международные выставки и бизнес-миссии, предоставляет образовательные и консультационные услуги.

Показатель Место Алтайского края В Сибирском федеральном округе 2 место В общероссийском рейтинге 8 место

Полный список регионов доступен на сайте Российского экспортного центра.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов