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Заправляться будут не все: Псковская область ввела систему контроля за каждым визитом

Россия » Северо-Запад » Псков

В Псковской области начали ежедневные рейды по выявлению незаконной торговли бензином и дизельным топливом. Проверки направлены на борьбу с перепродажей горючего, а также на контроль за соблюдением правил его перевозки и хранения.

Очередь машин на заправке ночью
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Очередь машин на заправке ночью

Несмотря на то что объем продаж топлива в регионе вырос в два раза после договоренностей с компаниями-поставщиками, дефицит сохраняется. Это создает сложности для местных жителей, водителей и предпринимателей, особенно в летний период.

"Рационального объяснения нехватки бензина нет", — сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Глава региона связал всплески спроса с сезонным приездом туристов и дачников. Чтобы ограничить возможность массового перекупа топлива для перепродажи, власти тестируют систему автоматической фиксации госномеров. Она позволит ввести "период охлаждения" — временной интервал, который должен пройти перед повторным посещением АЗС одним и тем же автомобилем.

Срок этого интервала сейчас обсуждают в профильных ведомствах. К нарушителям, уличенным в незаконной торговле или неправильном хранении топлива, применят меры наказания по закону.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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