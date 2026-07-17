Заправляться будут не все: Псковская область ввела систему контроля за каждым визитом

В Псковской области начали ежедневные рейды по выявлению незаконной торговли бензином и дизельным топливом. Проверки направлены на борьбу с перепродажей горючего, а также на контроль за соблюдением правил его перевозки и хранения.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Очередь машин на заправке ночью

Несмотря на то что объем продаж топлива в регионе вырос в два раза после договоренностей с компаниями-поставщиками, дефицит сохраняется. Это создает сложности для местных жителей, водителей и предпринимателей, особенно в летний период.

"Рационального объяснения нехватки бензина нет", — сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Глава региона связал всплески спроса с сезонным приездом туристов и дачников. Чтобы ограничить возможность массового перекупа топлива для перепродажи, власти тестируют систему автоматической фиксации госномеров. Она позволит ввести "период охлаждения" — временной интервал, который должен пройти перед повторным посещением АЗС одним и тем же автомобилем.

Срок этого интервала сейчас обсуждают в профильных ведомствах. К нарушителям, уличенным в незаконной торговле или неправильном хранении топлива, применят меры наказания по закону.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов