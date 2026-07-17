Заправляться будут не все: Псковская область ввела систему контроля за каждым визитом

В Псковской области начали ежедневные рейды по выявлению незаконной торговли бензином и дизельным топливом. Проверки направлены на борьбу с перепродажей горючего, а также на контроль за соблюдением правил его перевозки и хранения.
Несмотря на то что объем продаж топлива в регионе вырос в два раза после договоренностей с компаниями-поставщиками, дефицит сохраняется. Это создает сложности для местных жителей, водителей и предпринимателей, особенно в летний период.
"Рационального объяснения нехватки бензина нет", — сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
Глава региона связал всплески спроса с сезонным приездом туристов и дачников. Чтобы ограничить возможность массового перекупа топлива для перепродажи, власти тестируют систему автоматической фиксации госномеров. Она позволит ввести "период охлаждения" — временной интервал, который должен пройти перед повторным посещением АЗС одним и тем же автомобилем.
Срок этого интервала сейчас обсуждают в профильных ведомствах. К нарушителям, уличенным в незаконной торговле или неправильном хранении топлива, применят меры наказания по закону.
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