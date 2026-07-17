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Ученики будут в шоке от перемен: Ульяновская область радикально преобразила школьные пространства

Россия » Поволжье » Ульяновск

В Ульяновской области завершили капитальный ремонт в восьми школах и гимназиях. Объекты подготовили к приему учеников, обновив инженерную инфраструктуру и оснащение классов. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских.

Пустой школьный класс с доской и партами
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Пустой школьный класс с доской и партами

Ремонтные работы прошли в следующих образовательных организациях:

  • гимназия № 21 и школа № 49 (Ульяновск);
  • Новоуренская школа (Ульяновский район);
  • Патрикеевская школа (Базарносызганский район);
  • школа села Степная Васильевка (Мелекесский район);
  • Суруловская, Красносельская и Репьёвская школы (Новоспасский район).

"Позаботились о том, чтобы создать для ребят безопасные и комфортные условия... По каждому объекту капремонта ставлю задачу решить первоочередные проблемы, чаще всего ведем замену инженерных сетей, ремонт кровли, модернизацию пищеблока, ремонт спортзала и классов, установку современной системы безопасности", — отметил Алексей Русских.

Помимо строительных работ, в зданиях обновили техническую базу. В пищеблоках установили новое технологическое оборудование. В учебных классах появились интерактивные доски, оснастили лаборатории физики и биологии, а также подготовили кабинеты технологии и ОБЗР.

Сейчас строители завершают работы еще в 12 школах. Модернизация образовательных учреждений проходит по национальному проекту «Молодежь и дети».

Школ с завершенным капремонтом8
Показатель Значение
Объектов на стадии завершения 12
Профиль финансирования Нацпроект «Молодежь и дети»
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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