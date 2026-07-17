Ученики будут в шоке от перемен: Ульяновская область радикально преобразила школьные пространства

В Ульяновской области завершили капитальный ремонт в восьми школах и гимназиях. Объекты подготовили к приему учеников, обновив инженерную инфраструктуру и оснащение классов. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Пустой школьный класс с доской и партами

Ремонтные работы прошли в следующих образовательных организациях:

гимназия № 21 и школа № 49 (Ульяновск);

Новоуренская школа (Ульяновский район);

Патрикеевская школа (Базарносызганский район);

школа села Степная Васильевка (Мелекесский район);

Суруловская, Красносельская и Репьёвская школы (Новоспасский район).

"Позаботились о том, чтобы создать для ребят безопасные и комфортные условия... По каждому объекту капремонта ставлю задачу решить первоочередные проблемы, чаще всего ведем замену инженерных сетей, ремонт кровли, модернизацию пищеблока, ремонт спортзала и классов, установку современной системы безопасности", — отметил Алексей Русских.

Помимо строительных работ, в зданиях обновили техническую базу. В пищеблоках установили новое технологическое оборудование. В учебных классах появились интерактивные доски, оснастили лаборатории физики и биологии, а также подготовили кабинеты технологии и ОБЗР.

Сейчас строители завершают работы еще в 12 школах. Модернизация образовательных учреждений проходит по национальному проекту «Молодежь и дети».

Показатель Значение Объектов на стадии завершения 12 Профиль финансирования Нацпроект «Молодежь и дети» Школ с завершенным капремонтом8