Будущее наступило слишком резко: Вологодская область внедрила алгоритмы, изменившие медицину

Искусственный интеллект в Вологодской области начали применять в медицине, противопожарной защите и архивном деле. О текущих результатах и планах по расширению системы рассказала заместитель губернатора, министр цифрового развития региона Анастасия Ильина на конференции "Университетское партнерство: Санкт-Петербург — Вологда".

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Искусственный интеллект

Сейчас технологии ИИ помогают врачам анализировать медицинские снимки для раннего выявления болезней, а пожарным — быстрее находить очаги возгораний. Правоохранительные органы используют систему для мониторинга дорожной ситуации на региональных трассах.

Оцифровали ресурсы государственного архива Вологодской области. Теперь жители региона могут искать данные о своих предках и изучать семейную историю через компьютер или смартфон.

"Уже сейчас ИИ помогает вологодским врачам обрабатывать медицинские снимки, выявлять опасные заболевания, пожарным — оперативно обнаруживать возгорания, правоохранителям — следить за ситуацией на трассах региона", — сообщила Анастасия Ильина.

Контроль ЖКХ и госуправление

В ближайшее время систему планируют внедрить в сферу ЖКХ. ИИ будет контролировать качество вывоза отходов с контейнерных площадок и проверять соблюдение правил утилизации мусора.

Развитие таких сервисов и цифровизация госуправления входят в нацпроект "Экономика данных". По словам Анастасии Ильиной, партнерство с Санкт-Петербургом в этой области поможет региону ускорить развитие и укрепить позиции в федеральном рейтинге.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов