Здание было в удручающем состоянии: в Ишиме завершили критический этап обновления школы искусств

Детскую художественную школу в Ишиме приведут в порядок к сентябрю 2026 года. О ходе работ сообщил глава города Федор Шишкин после осмотра объекта.

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В здании обновили окна, уложили керамогранит и покрасили стены. Сейчас строители монтируют входную группу. Особое внимание уделили свету в классах: старые светильники заменили на энергосберегающие приборы, чтобы создать условия для обучения будущих художников.

"Даже на промежуточном этапе работ здание, находившееся в удручающем состоянии, заметно преобразилось. Освещение для юных художников играет огромную роль. До ремонта в этом помещении стояли устаревшие светильники, им на смену пришли хорошие энергосберегающие световые приборы", — рассказал Федор Шишкин.

Этап работ Статус / Результат Отделка и окна Выполнено (керамогранит, покраска, пластиковые окна) Освещение Установлены энергосберегающие приборы Входная группа В процессе монтажа Срок сдачи До 1 сентября 2026 года