Здание было в удручающем состоянии: в Ишиме завершили критический этап обновления школы искусств

Детскую художественную школу в Ишиме приведут в порядок к сентябрю 2026 года. О ходе работ сообщил глава города Федор Шишкин после осмотра объекта.
В здании обновили окна, уложили керамогранит и покрасили стены. Сейчас строители монтируют входную группу. Особое внимание уделили свету в классах: старые светильники заменили на энергосберегающие приборы, чтобы создать условия для обучения будущих художников.
"Даже на промежуточном этапе работ здание, находившееся в удручающем состоянии, заметно преобразилось. Освещение для юных художников играет огромную роль. До ремонта в этом помещении стояли устаревшие светильники, им на смену пришли хорошие энергосберегающие световые приборы", — рассказал Федор Шишкин.
|Этап работ
|Статус / Результат
|Отделка и окна
|Выполнено (керамогранит, покраска, пластиковые окна)
|Освещение
|Установлены энергосберегающие приборы
|Входная группа
|В процессе монтажа
|Срок сдачи
|До 1 сентября 2026 года
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