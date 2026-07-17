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Деньги за налоги вернут семьям: решение нацпроекта в Белгородской области изменило правила

Россия » Центр » Белгород

Семьи Белгородской области с двумя и более детьми могут подать заявление на новую ежегодную выплату. Мера поддержки введена в рамках нацпроекта "Семья", чтобы помочь родителям, чей доход остается на уровне прожиточного минимума.

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Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены
Стопка бланков и финансовые инструменты

Получить деньги могут работающие родители, опекуны и попечители. Главное условие — за прошлый год с доходов заявителя уплатили НДФЛ. При этом не имеет значения, сколько месяцев в году человек официально работал: даже если стаж составил полгода, право на выплату сохраняется.

Также проверяют уровень доходов и имущество семьи. Выплату не назначат, если у заявителя есть задолженность по алиментам.

Кто имеет право и сколько заплатят

Помощь доступна тем, кто воспитывает двоих и более детей до 18 лет (до 23 лет, если ребенок учится на дневном отделении). Средний доход на одного члена семьи в 2025 году не должен превышать 1,5 прожиточного минимума. Для жителей Белгородской области этот порог составляет 22 344 рубля в месяц.

Сумма выплаты зависит от налоговых отчислений. Она равна разнице между фактически уплаченным НДФЛ за прошлый год и суммой, которая получилась бы при ставке 6% с того же дохода.

Критерий Значение
Количество детей 2 и более
Максимальный доход (Белгородская обл.) 22 344 руб. на человека
Срок подачи документов до 1 октября

Как оформить выплату

Подать заявление можно тремя способами: через портал "Госуслуги", в многофункциональном центре (МФЦ) или в клиентской службе Социального фонда России. В регионе поддержку уже получили 5 тысяч семей.

"Ежегодная семейная выплата — новая мера поддержки национального проекта "Семья"", — сообщили в отделении СФР по Белгородской области.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли получить выплату, если я работал только часть года?

Да, период официального трудоустройства не ограничен. Главное, чтобы за год был уплачен НДФЛ.

Что будет, если есть долги по алиментам?

В этом случае в назначении выплаты откажут.

До какого возраста детей учитывают при расчете?

До 18 лет. Если ребенок продолжает учиться на дневном отделении, срок продлевается до 23 лет.

Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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