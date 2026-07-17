Медики массово едут в Находку: финансовые рычаги изменили ситуацию с кадрами в городской больнице

В Находкинской городской больнице с начала 2026 года на работу вышли 60 новых медиков.
Специалисты пополнили штат учреждения благодаря мерам поддержки, которые действуют на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Информацию предоставило правительство Приморского края.
Приток кадров в приморскую медицину напрямую зависит от доступности жилья и финансовых стимулов для врачей, которые переезжают в регион или остаются в нем после обучения. Для Находки, как для крупного портового города, вопрос укомплектованности больниц критически важен из-за высокой нагрузки на инфраструктуру.
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