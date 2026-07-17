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Медики массово едут в Находку: финансовые рычаги изменили ситуацию с кадрами в городской больнице

Россия » Дальний Восток » Владивосток

В Находкинской городской больнице с начала 2026 года на работу вышли 60 новых медиков.

ИИ помогает врачам
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
ИИ помогает врачам

Специалисты пополнили штат учреждения благодаря мерам поддержки, которые действуют на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Информацию предоставило правительство Приморского края.

Приток кадров в приморскую медицину напрямую зависит от доступности жилья и финансовых стимулов для врачей, которые переезжают в регион или остаются в нем после обучения. Для Находки, как для крупного портового города, вопрос укомплектованности больниц критически важен из-за высокой нагрузки на инфраструктуру.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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