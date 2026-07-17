Тихая охота под контролем: новые условия сбора кедра в ХМАО вынудили жителей сменить тактику

В Ханты-Мансийском автономном округе сезон сбора кедровых шишек откроется в последние выходные августа. Точную дату начала установила специальная комиссия при правительстве региона под руководством губернатора Руслана Кухарука. По предварительным данным, сбор разрешат не раньше 25 августа.
Власти ограничили объем добычи ореха 140 тысячами тонн. При этом установлены жесткие правила сбора: заготовку можно вести только с земли. Использование специальных инструментов для снятия шишек с веток и любое повреждение деревьев запрещены. За нарушение этих норм предусмотрены штрафы до 5 тысяч рублей.
|Параметр
|Значение/Условие
|Дата старта сезона
|не ранее 25 августа
|Лимит заготовки
|до 140 тыс. тонн
|Максимальный штраф
|5 000 рублей
|Метод сбора
|только с земли (без инструментов)
Параллельно с этим коренные жители региона выступили с инициативой ограничить доступ к природным ресурсам. Они предложили запретить иностранным гражданам заниматься рыболовством и сбором дикоросов, выделив эти занятия в отдельный список закрытых для мигрантов видов деятельности.
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