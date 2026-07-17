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Тихая охота под контролем: новые условия сбора кедра в ХМАО вынудили жителей сменить тактику

Россия » Сибирь

В Ханты-Мансийском автономном округе сезон сбора кедровых шишек откроется в последние выходные августа. Точную дату начала установила специальная комиссия при правительстве региона под руководством губернатора Руслана Кухарука. По предварительным данным, сбор разрешат не раньше 25 августа.

Кедр сибирский
Фото: Туристический информационный центр с. Хлевное
Кедр сибирский

Власти ограничили объем добычи ореха 140 тысячами тонн. При этом установлены жесткие правила сбора: заготовку можно вести только с земли. Использование специальных инструментов для снятия шишек с веток и любое повреждение деревьев запрещены. За нарушение этих норм предусмотрены штрафы до 5 тысяч рублей.

Параметр Значение/Условие
Дата старта сезона не ранее 25 августа
Лимит заготовки до 140 тыс. тонн
Максимальный штраф 5 000 рублей
Метод сбора только с земли (без инструментов)

Параллельно с этим коренные жители региона выступили с инициативой ограничить доступ к природным ресурсам. Они предложили запретить иностранным гражданам заниматься рыболовством и сбором дикоросов, выделив эти занятия в отдельный список закрытых для мигрантов видов деятельности.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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