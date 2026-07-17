Вода поднялась выше капотов машин: разлив рек на Камчатке привел к катастрофе в рыбацком лагере

Паводки на Камчатке отрезали людей в рыбацком лагере на реке Парамон и затопили жилые участки в нескольких районах. Вода поднялась выше капотов машин, сообщение с лагерем прервано, у людей заканчиваются запасы топлива и еды.
В Центральных Коряках вышла из берегов река Гаванка. Вода зашла на приусадебные участки и дошла до жилых домов, заблокировав проезды. В Елизово из-за разлива Половинки подтопило дворы, а сильное течение вырвало плиту ограждения реки, создав провал в грунте. Пешеходный мост в городе временно закрыли.
Помимо Елизово и Коряков, разлив рек зафиксировали в парке Лазо (река Половинка) и у Карымшинских источников (река Карымшина), где затопило съезд с дороги.
Когда вода спадет, технику направят на расчистку русел Гаванки, Авачи и Пиначевской. Нужно убрать поваленные деревья, чтобы осенью и зимой не возникло заторов, которые провоцируют новые наводнения.
В Мильковском округе ситуация в селах Мильково и Долиновка заставила власти пересмотреть сроки подготовки к паводкам. В Долиновке вода подмывает берег, а защитные гидротехнические сооружения в Мильково изношены.
На капитальный ремонт сооружений в Мильково правительство региона уже подало заявку в федеральный центр. Работы запланировали на 2028 год.
|Локация / Река
|Последствия
|Статус/Меры
|Р. Парамон (рыбацкий лагерь)
|Отрезаны от дороги, дефицит продуктов и топлива
|Критическая ситуация
|Р. Гаванка (Коряки)
|Затопление домов и проездов
|Воду отвели экскаватором, уровень упал на 30 см
|Р. Половинка (Елизово)
|Провал грунта, затопление участков, закрыт мост
|Провал засыпали 16 июля
|Мильково / Долиновка
|Подмыв берегов, износ защитных сооружений
|Заявка на федеральный бюджет, ремонт в 2028 г.
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