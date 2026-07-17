Вода поднялась выше капотов машин: разлив рек на Камчатке привел к катастрофе в рыбацком лагере

Паводки на Камчатке отрезали людей в рыбацком лагере на реке Парамон и затопили жилые участки в нескольких районах. Вода поднялась выше капотов машин, сообщение с лагерем прервано, у людей заканчиваются запасы топлива и еды.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Воды у камчатских вулканов

В Центральных Коряках вышла из берегов река Гаванка. Вода зашла на приусадебные участки и дошла до жилых домов, заблокировав проезды. В Елизово из-за разлива Половинки подтопило дворы, а сильное течение вырвало плиту ограждения реки, создав провал в грунте. Пешеходный мост в городе временно закрыли.

"Уровень воды существенно упал примерно на 30 сантиметров. Считаю, что угроза устранена", — сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев, оценивая ситуацию в Коряках, где администрация пыталась отвести воду от домов с помощью экскаватора.

Помимо Елизово и Коряков, разлив рек зафиксировали в парке Лазо (река Половинка) и у Карымшинских источников (река Карымшина), где затопило съезд с дороги.

Очистка русел и защита берегов

Когда вода спадет, технику направят на расчистку русел Гаванки, Авачи и Пиначевской. Нужно убрать поваленные деревья, чтобы осенью и зимой не возникло заторов, которые провоцируют новые наводнения.

В Мильковском округе ситуация в селах Мильково и Долиновка заставила власти пересмотреть сроки подготовки к паводкам. В Долиновке вода подмывает берег, а защитные гидротехнические сооружения в Мильково изношены.

"Руслорегулирующие защитные сооружения Мильково требуют ремонта. Довольно напряжённая ситуация и в селе Долиновка: подмывает берег", — отметил зампред правительства Камчатского края Дмитрий Щипицын.

На капитальный ремонт сооружений в Мильково правительство региона уже подало заявку в федеральный центр. Работы запланировали на 2028 год.

Локация / Река Последствия Статус/Меры Р. Парамон (рыбацкий лагерь) Отрезаны от дороги, дефицит продуктов и топлива Критическая ситуация Р. Гаванка (Коряки) Затопление домов и проездов Воду отвели экскаватором, уровень упал на 30 см Р. Половинка (Елизово) Провал грунта, затопление участков, закрыт мост Провал засыпали 16 июля Мильково / Долиновка Подмыв берегов, износ защитных сооружений Заявка на федеральный бюджет, ремонт в 2028 г.

Спецслужбы остаются в режиме повышенной готовности. Из-за перепадов температуры снег в горах тает неравномерно, поэтому уровень воды в реках может меняться ежедневно.