Ездить стало как по маслу: Амурская область изменила судьбу одной из самых тяжелых трасс

В Октябрьском округе Амурской области завершили асфальтирование одного из самых длинных отрезков региональной дороги Екатеринославка — Тамбовка — Константиновка. Рабочие обновили трассу между Екатеринославкой и Покровкой, где традиционно высокая нагрузка из-за интенсивного движения большегрузов.

Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены Ремонт автомобильной дороги

Основание дороги на участке с 7-го по 27-й километр восстановили еще прошлой осенью. Применили метод холодного ресайклинга — технологию, которая позволяет переработать старый слой покрытия в новый прочный фундамент прямо на месте. В апреле, когда сошла земля и закончился зимний перерыв, приступили к укладке нижнего слоя асфальта.

Из-за плотного трафика ремонт вели в круглосуточном режиме. Регулировщики и светофоры по очереди пропускали машины, чтобы техника могла работать без полной остановки движения по трассе.

"Я живу в Покровке, а работаю в Екатеринославке, поэтому езжу по этой трассе каждое утро и вечер. Раньше здесь была сплошная гребенка, едешь как по терке. Сейчас дорога ровная. Боялся пробок из-за катков и экскаваторов, но дорожники спешили, работали даже ночью", — рассказал местный житель и водитель Виктор Андреенко.

Что осталось сделать

Основной этап укладки асфальта завершен. До конца августа подрядчик планирует закрыть оставшиеся вопросы: обустроить откосы, установить водопропускные трубы и нанести разметку.

Объект / Участок Статус работ 7 — 27 км (Екатеринославка — Покровка) Асфальтирование завершено; в августе — разметка и откосы 27 — 49 км Укладка нижнего слоя асфальта и восстановление основания

Параллельно с первым участком ремонт продолжается на отрезке с 27-го по 49-й километр. Здесь рабочие сейчас восстанавливают основание дорожной одежды и укладывают первый слой покрытия.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова