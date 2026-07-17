Рынок труда буквально треснул: Приморский край достиг показателей, которые будут бить десятилетиями

Экономика Приморского края по итогам первого полугодия 2026 года показала рост по большинству показателей. В регионе зафиксировали исторический минимум по уровню безработицы, а сектор малого и среднего бизнеса стал лидером по созданию новых рабочих мест. Эти данные озвучили представители профильных ведомств на пресс-конференции во Владивостоке.
Также край удержал позиции в топ-10 субъектов России по качеству инвестиционного климата. Власти региона пояснили, какие механизмы помогли экономике сохранить устойчивость в текущих условиях.
|Показатель
|Результат (I полугодие 2026)
|Безработица
|Исторический минимум
|Инвестклимат
|Входит в топ-10 регионов РФ
|Рынок труда (МСП)
|Лидерство по числу созданных мест
"Экономика Приморского края демонстрирует высокую стабильность и уверенный рост по большинству ключевых направлений", — сообщили представители профильных ведомств на пресс-конференции во Владивостоке.
Исследователи воссоздали условия горизонта событий в обычном стекле и впервые зафиксировали феномен, который ранее считался лишь теоретической вероятностью...