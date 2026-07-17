Рынок труда буквально треснул: Приморский край достиг показателей, которые будут бить десятилетиями

Экономика Приморского края по итогам первого полугодия 2026 года показала рост по большинству показателей. В регионе зафиксировали исторический минимум по уровню безработицы, а сектор малого и среднего бизнеса стал лидером по созданию новых рабочих мест. Эти данные озвучили представители профильных ведомств на пресс-конференции во Владивостоке.

Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Бухаров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Владивосток

Также край удержал позиции в топ-10 субъектов России по качеству инвестиционного климата. Власти региона пояснили, какие механизмы помогли экономике сохранить устойчивость в текущих условиях.

Показатель Результат (I полугодие 2026) Безработица Исторический минимум Инвестклимат Входит в топ-10 регионов РФ Рынок труда (МСП) Лидерство по числу созданных мест

"Экономика Приморского края демонстрирует высокую стабильность и уверенный рост по большинству ключевых направлений", — сообщили представители профильных ведомств на пресс-конференции во Владивостоке.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов