Терпение водителей подошло к концу: обновление трассы в Кумёнском районе изменит логистику региона

В Кумёнском районе начали обновлять дорогу Плотники — Вожгалы — Богородское — Уни. Работы идут по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", дорожники планируют закончить объект к 31 августа.
Сейчас подрядчики снимают старый слой асфальта с помощью фрезерования. После этого на трассу уложат новое покрытие, укрепят обочины и нанесут разметку.
Эта дорога связывает Киров с тремя районами и служит важным транспортным узлом для агропромышленного кластера. Логистика в этой части региона развивалась поэтапно: в прошлом году отремонтировали 6,5 км, в текущем сезоне — еще 2,7 км в Богородском районе.
|Период / Этап
|Объем работ / Статус
|Прошлый год
|Отремонтировано 6,5 км
|Текущий сезон (Богородский район)
|Отремонтировано 2,7 км
|Текущий объект (Кумёнский район)
|Срок завершения — до 31 августа
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