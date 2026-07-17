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Терпение водителей подошло к концу: обновление трассы в Кумёнском районе изменит логистику региона

Россия » Поволжье » Киров

В Кумёнском районе начали обновлять дорогу Плотники — Вожгалы — Богородское — Уни. Работы идут по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", дорожники планируют закончить объект к 31 августа.

Ремонт дороги
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Ремонт дороги

Сейчас подрядчики снимают старый слой асфальта с помощью фрезерования. После этого на трассу уложат новое покрытие, укрепят обочины и нанесут разметку.

Эта дорога связывает Киров с тремя районами и служит важным транспортным узлом для агропромышленного кластера. Логистика в этой части региона развивалась поэтапно: в прошлом году отремонтировали 6,5 км, в текущем сезоне — еще 2,7 км в Богородском районе.

Период / Этап Объем работ / Статус
Прошлый год Отремонтировано 6,5 км
Текущий сезон (Богородский район) Отремонтировано 2,7 км
Текущий объект (Кумёнский район) Срок завершения — до 31 августа
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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