Погода сошла с ума в выходные: разные климатические зоны заставят жителей Сахалина сменить гардероб

Сахалин и Курилы в ближайшие десять дней разделятся на зоны: пока север будет греться под солнцем, юг и часть островов попадут под дожди. К середине следующей недели погода выровняется благодаря антициклону с Охотского моря.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Пешеходная дорожка у озера

В субботу и воскресенье остров окажется в разных климатических условиях. Север Сахалина останется сухим, там воздух прогреется до +22…27 градусов, на восточном побережье будет чуть прохладнее — до +24 градусов. Южная часть острова примет атмосферный фронт с кратковременными дождями. Днем там будет жарко, до +28 градусов, но на побережье температура останется в пределах +16…21 градуса. К воскресенью на юге станет на 2-3 градуса свежее.

В Южно-Сахалинске суббота начнется без осадков (+16…18 градусов ночью), но днем пройдет кратковременный дождь при температуре +25…27 градусов. Воскресенье будет дождливым, но комфортным: днем ожидается +22…24 градуса.

Понедельник, 20 июля, принесет дожди на весь остров — атмосферный фронт наконец достигнет севера. Однако эта фаза будет короткой. К середине недели подойдет мощный антициклон. Он разгонит облачность и прекратит осадки.

Район Ночь, °C День, °C Север Сахалина (вторая пол. недели) +11…16 +18…23 Юг Сахалина (вторая пол. недели) +12…17 +21…26

На Курилах ситуация будет зеркальной. Южную часть гряды в выходные и начале недели зальют дожди при температуре +18…23 градуса днем. Северные острова почти всю неделю останутся сухими (+15…20 градусов днем), но к концу периода туда выйдет новый циклон. Он принесет осадки и штормовой ветер.

Экспертная проверка:

климатолог / синоптик климатолог / синоптик Павел Лебедев