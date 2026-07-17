Город застрял в прошлом веке: визит в Чердынь выявил масштабные перемены в инфраструктуре

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил Чердынь, чтобы проверить развитие туристической инфраструктуры города. Глава региона осмотрел работу туристско-информационного центра и частный проект по восстановлению исторического особняка.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Группа мужчин у старого здания

Туристско-информационный центр открыли в 2024 году в историческом центре Чердыни по нацпроекту "Туризм и гостеприимство". Сейчас площадка стала одной из самых популярных в городе: за 2025 год здесь побывали более 15 тысяч человек. В двухэтажном здании проводят лекции и мастер-классы, продают товары местных фермеров и ремесленников. Посетители могут заказать услуги гидов и составить маршрут по Верхнекамью, включая Соликамск, Березники и заповедник "Вишерский".

Восстановление исторического фонда

Дмитрий Махонин посетил гостевой дом "Особняк на улице Юргановской". Здание постройки до 1917 года принадлежало семье Кожевниковых. Площадь полукаменного дома с подвалом и флигелем составляет 318,5 кв. метров. Раньше здесь располагались детский сад и уездный комитет по ЧС.

С 2023 года объект принадлежит предпринимателю Олегу Митяшеву. Инвестор восстанавливает комплекс, превращая его в современный отель. На территории уже работает гриль-домик, сейчас строят баню.

Параметр развития особняка Показатель / Срок Количество номеров 12 номеров + 2 студии во флигеле Срок завершения основных работ Август 2026 года Планы на 2027 год Апартаменты в брусовом доме, детская и спортивная площадки

"Благодарю неравнодушного предпринимателя, вдохнувшего новую жизнь в это уникальное место. Проекту желаю успеха и долгого процветания", — отметил Дмитрий Махонин.

Появление новых гостиничных мощностей позволит Чердыни принимать больше туристов, что окажет поддержку местному бизнесу и сервису.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова