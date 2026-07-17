Грязь больше не заблокирует путь: Сахалин обновил самый проблемный отрезок трассы до Охи

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Россия » Дальний Восток » Южно-Сахалинск

На Сахалине обновляют федеральную трассу Южно-Сахалинск – Оха. На этой неделе дорожники завершили плановые работы на грунтовом отрезке между селами Горячие ключи и Вал (665–705 км).

Сельская дорога в дождь
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Сельская дорога в дождь

Рабочие профилировали проезжую часть, расчистили полосу отвода и подготовили канавы для слива воды. Это должно предотвратить размыв дороги и обеспечить проезд транспорта при любой погоде. За процессом следит собственник трассы — ФКУ ДСД "Дальний Восток".

Параллельно с текущим содержанием на участке Ноглики – Оха идет капитальный ремонт. Работы стартовали после договоренностей губернатора Валерия Лимаренко и директора ФКУ ДСД "Дальний Восток" Сергея Петраева. Первый результат появился в июне: подрядчик уложил асфальт на отрезке с 705 по 719 километр.

Этап / Участок Цель и сроки
Горячие ключи — поворот на Чайво Ликвидировать 33,1 км грунтовых разрывов до конца декабря 2024 года
Район села Вал (684–705 км) Создать покрытие переходного типа
Вся трасса Южно-Сахалинск – Оха Завершить капитальный ремонт к 2027 году
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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