Грязь больше не заблокирует путь: Сахалин обновил самый проблемный отрезок трассы до Охи

На Сахалине обновляют федеральную трассу Южно-Сахалинск – Оха. На этой неделе дорожники завершили плановые работы на грунтовом отрезке между селами Горячие ключи и Вал (665–705 км).

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Сельская дорога в дождь

Рабочие профилировали проезжую часть, расчистили полосу отвода и подготовили канавы для слива воды. Это должно предотвратить размыв дороги и обеспечить проезд транспорта при любой погоде. За процессом следит собственник трассы — ФКУ ДСД "Дальний Восток".

Параллельно с текущим содержанием на участке Ноглики – Оха идет капитальный ремонт. Работы стартовали после договоренностей губернатора Валерия Лимаренко и директора ФКУ ДСД "Дальний Восток" Сергея Петраева. Первый результат появился в июне: подрядчик уложил асфальт на отрезке с 705 по 719 километр.

Этап / Участок Цель и сроки Горячие ключи — поворот на Чайво Ликвидировать 33,1 км грунтовых разрывов до конца декабря 2024 года Район села Вал (684–705 км) Создать покрытие переходного типа Вся трасса Южно-Сахалинск – Оха Завершить капитальный ремонт к 2027 году