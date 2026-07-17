Такого масштаба не ждали: Псковский округ заставил застройщиков ускорить сдачу новых кварталов

В Псковском муниципальном округе за 2026 год сдали пять многоквартирных домов. До конца декабря планируют ввести в эксплуатацию еще девять объектов, сообщила глава округа Наталья Федорова.
Жилье активно строится в поселках на границе с Псковом — в Борисовичах, Хотицах и Писковичах. Сейчас застройщик продолжает возводить дома в жилом комплексе "Невский парк".
Одним из новых объектов стал десятиэтажный дом с подземным этажом в деревне Борисовичи по улице Героя России Досягаева, 4. В здании общей площадью более 10 тысяч квадратных метров расположены 135 квартир разной планировки. Дом подключили к инженерным сетям и газоснабжению, во дворе обустроили парковку и детскую площадку.
|Показатель
|Значение
|Домов, сданных в 2026 году
|5
|План ввода до конца 2026 года
|9
|Общая площадь сданного жилья за 2025 год
|более 61 тыс. кв. м
По данным администрации, ежегодно в муниципалитете появляются сотни новоселов. За прошлый год застройщики сдали восемь многоэтажных домов.
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