Такого масштаба не ждали: Псковский округ заставил застройщиков ускорить сдачу новых кварталов

В Псковском муниципальном округе за 2026 год сдали пять многоквартирных домов. До конца декабря планируют ввести в эксплуатацию еще девять объектов, сообщила глава округа Наталья Федорова.

Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ новостройка

Жилье активно строится в поселках на границе с Псковом — в Борисовичах, Хотицах и Писковичах. Сейчас застройщик продолжает возводить дома в жилом комплексе "Невский парк".

Одним из новых объектов стал десятиэтажный дом с подземным этажом в деревне Борисовичи по улице Героя России Досягаева, 4. В здании общей площадью более 10 тысяч квадратных метров расположены 135 квартир разной планировки. Дом подключили к инженерным сетям и газоснабжению, во дворе обустроили парковку и детскую площадку.

Показатель Значение Домов, сданных в 2026 году 5 План ввода до конца 2026 года 9 Общая площадь сданного жилья за 2025 год более 61 тыс. кв. м

По данным администрации, ежегодно в муниципалитете появляются сотни новоселов. За прошлый год застройщики сдали восемь многоэтажных домов.