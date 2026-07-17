Свет гаснет по всему Крыму: атаки дронов вынудили энергетиков ввести жесткие лимиты

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Россия » Юг » Симферополь

Ряд населенных пунктов Крыма остался без света в пятницу, 17 июля, после атак украинских беспилотников. В "Крымэнерго" сообщили, что часть электроснабжения уже вернули, но ситуация в Северном, Восточном и Западном энергорайонах остается тяжелой.

Электрические провода
Фото: https://unsplash.com by Ivy Dao is licensed under Free
Электрические провода

Электричество подают по мере возможностей сети. Чтобы вернуть энергию в дома, на объектах работают аварийно-восстановительные бригады.

"Подача электроэнергии производится с учетом нынешних возможностей энергосети. Аварийно-восстановительные бригады работают в усиленном режиме", — сообщили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".

Энергетики предупреждают жителей: из-за обстановки в разных районах возможны оперативные отключения и временные ограничения в подаче тока.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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