Деньги потекли рекой: Магаданская область пересмотрела финансовые планы на 2026 год

Бюджет Магаданской области на 2026 год вырастет на 7,9 миллиарда рублей. Комитет по экономическому развитию, бюджету и налогам областной Думы единогласно поддержал поправки, которые увеличивают и доходы, и расходы региона.

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После корректировки доходы Колымы составят 117,9 миллиарда рублей, а расходы — 118 миллиардов. Дефицит останется минимальным — 170 миллионов рублей.

Откуда пришли деньги

Основной прирост обеспечили налоги от промышленного сектора и доходов граждан. Министр финансов Магаданской области Диана Самандас выделила три главных источника:

Источник поступлений Сумма увеличения Налог на прибыль организаций +3,5 млрд руб. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) +1,6 млрд руб. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) +1,4 млрд руб.

Также изменился объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета.

На что потратят средства

Большая часть дополнительных денег пойдет на государственные программы (7,5 млрд рублей) и "детский бюджет" (231,3 млн рублей). В приоритете — развитие городской среды и медицина.

Средства распределят между следующими задачами:

реализация мастер-плана Магадана;

оснащение новой больницы в Сусуманском районе;

цифровизация здравоохранения и модернизация первичного звена;

закупка систем непрерывного мониторинга глюкозы для детей с диабетом 1 типа.

Анализ бюджета

"У нас идет стабильный рост доходной части бюджета. Он связан с деятельностью золотодобывающих предприятий, а также с тем, что некоторые крупные компании выходят из льготного режима и начинают платить налоги полноценно", — отметил председатель комитета Анатолий Широков.

По словам Широкова, социальный блок по-прежнему забирает самую большую долю — более 44 миллиардов рублей. Эти деньги распределяются между образованием, медициной и соцподдержкой. При этом рост доходов позволяет области одновременно инвестировать в экономику территории.

Для северного региона с его сложной логистикой и зависимостью от добывающей отрасли такая сбалансированность бюджета означает возможность поддерживать базовый уровень жизни без резких сокращений в социальной сфере.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов