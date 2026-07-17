Деньги потекли рекой: Магаданская область пересмотрела финансовые планы на 2026 год

Бюджет Магаданской области на 2026 год вырастет на 7,9 миллиарда рублей. Комитет по экономическому развитию, бюджету и налогам областной Думы единогласно поддержал поправки, которые увеличивают и доходы, и расходы региона.
После корректировки доходы Колымы составят 117,9 миллиарда рублей, а расходы — 118 миллиардов. Дефицит останется минимальным — 170 миллионов рублей.
Основной прирост обеспечили налоги от промышленного сектора и доходов граждан. Министр финансов Магаданской области Диана Самандас выделила три главных источника:
|Источник поступлений
|Сумма увеличения
|Налог на прибыль организаций
|+3,5 млрд руб.
|Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ)
|+1,6 млрд руб.
|Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
|+1,4 млрд руб.
Также изменился объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета.
Большая часть дополнительных денег пойдет на государственные программы (7,5 млрд рублей) и "детский бюджет" (231,3 млн рублей). В приоритете — развитие городской среды и медицина.
Средства распределят между следующими задачами:
"У нас идет стабильный рост доходной части бюджета. Он связан с деятельностью золотодобывающих предприятий, а также с тем, что некоторые крупные компании выходят из льготного режима и начинают платить налоги полноценно", — отметил председатель комитета Анатолий Широков.
По словам Широкова, социальный блок по-прежнему забирает самую большую долю — более 44 миллиардов рублей. Эти деньги распределяются между образованием, медициной и соцподдержкой. При этом рост доходов позволяет области одновременно инвестировать в экономику территории.
Для северного региона с его сложной логистикой и зависимостью от добывающей отрасли такая сбалансированность бюджета означает возможность поддерживать базовый уровень жизни без резких сокращений в социальной сфере.
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