Леса Подмосковья превратились в порох: прогноз на ближайшие дни вынудил ведомства сменить режим

В Московской области в ближайшие дни сохранится теплая и сухая погода. Дневная температура воздуха составит от +20 до +27 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +8...+12 градусов. Осадков не ожидается.
Отсутствие дождей и высокая температура повышают риск лесных пожаров. В среду, 16 июля, новых возгораний на территории гослесфонда не зафиксировали, но с завтрашнего дня ситуация изменится.
|Дата
|Прогноз пожарной опасности
|17 июля
|Второй класс по всей области
|18 июля
|Второй класс в большинстве районов; третий класс в Виноградовском, Истринском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском и Московском учебно-опытном лесничествах
|19 июля
|Третий класс на большей части территории; второй класс в Шатурском лесничестве
Для жителей частного сектора и дачников, чьи участки граничат с лесными массивами, это сигнал к повышенной осторожности. Сухая трава и хвоя вспыхивают мгновенно, а при отсутствии осадков огонь быстро распространяется по территории.
Если вы заметили дым или огонь в лесу, сообщите об этом по номеру «112» или на горячую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00.
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