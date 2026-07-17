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Леса Подмосковья превратились в порох: прогноз на ближайшие дни вынудил ведомства сменить режим

Россия » Центр » Московская область

В Московской области в ближайшие дни сохранится теплая и сухая погода. Дневная температура воздуха составит от +20 до +27 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +8...+12 градусов. Осадков не ожидается.

Выжженный лес после пожара
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Выжженный лес после пожара

Отсутствие дождей и высокая температура повышают риск лесных пожаров. В среду, 16 июля, новых возгораний на территории гослесфонда не зафиксировали, но с завтрашнего дня ситуация изменится.

Дата Прогноз пожарной опасности
17 июля Второй класс по всей области
18 июля Второй класс в большинстве районов; третий класс в Виноградовском, Истринском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском и Московском учебно-опытном лесничествах
19 июля Третий класс на большей части территории; второй класс в Шатурском лесничестве

Для жителей частного сектора и дачников, чьи участки граничат с лесными массивами, это сигнал к повышенной осторожности. Сухая трава и хвоя вспыхивают мгновенно, а при отсутствии осадков огонь быстро распространяется по территории.

Если вы заметили дым или огонь в лесу, сообщите об этом по номеру «112» или на горячую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00.

Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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Леса Подмосковья превратились в порох: прогноз на ближайшие дни вынудил ведомства сменить режим
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