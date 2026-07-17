Поездки стали в разы быстрее: работы в Амурской области предопределили комфорт водителей

Дорожники завершили укладку асфальта на одном из самых протяженных участков трассы Екатеринославка — Тамбовка — Константиновка в Амурской области. Работы ведут по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".
Подрядчик АО "Асфальт" приступил к ремонту отрезка между Екатеринославкой и Покровкой еще осенью прошлого года. До заморозков рабочие восстановили основание дороги с 7-го по 27-й километр. Применили метод холодного ресайклинга: старое покрытие переработали и использовали как базу для нового слоя.
Укладку асфальта возобновили в апреле. Из-за высокого трафика на дороге график сдвинули на круглосуточный режим, чтобы сократить сроки. Полностью движение не перекрывали — пропускали автомобили по одной полосе по очереди.
"Я живу в Покровке, а работаю в Екатеринославке, поэтому езжу по этой трассе ежедневно. Раньше здесь была яма на яме, едешь как по терке. А сейчас долетаю как на истребителе. Боялся пробок из-за техники, но дорожники спешили, работали даже ночью", — рассказал водитель Виктор Андреенко.
До полной сдачи объекта осталось привести в порядок откосы, установить водопропускные трубы и нанести дорожную разметку. Финальный этап планируют завершить в августе.
Одновременно с этим ремонтируют следующий отрезок этой же трассы — с 27-го по 49-й километр. Сейчас там восстанавливают основание и кладут нижний слой асфальта.
|Участок дороги
|Статус работ
|7 — 27 км (Екатеринославка — Покровка)
|Асфальт уложен; остаются разметка и водоотвод
|27 — 49 км
|Восстановление основания, укладка нижнего слоя
Пропускная способность этой трассы напрямую влияет на логистику между населенными пунктами области, особенно в периоды высокой нагрузки на региональные дороги.
Исследователи воссоздали условия горизонта событий в обычном стекле и впервые зафиксировали феномен, который ранее считался лишь теоретической вероятностью...