Улицы больше не будут прежними: Южно-Сахалинск изменил подход к облику заведений

Южно-Сахалинск за пять лет согласовал более 1500 проектов вывесок и фасадов в рамках городского дизайн-кода. Власти города подводят промежуточные итоги работы по очистке улиц от "визуального шума".
Только за текущий год администрация утвердила 160 новых конструкций. По мнению городских властей, это подтверждает готовность бизнеса приводить облик заведений в соответствие с общим архитектурным стилем города.
В администрации напоминают: любая вывеска должна иметь утвержденный проект. Если предприниматель установит конструкцию без согласования, это сочтут нарушением Правил благоустройства. Контролировать соблюдение этих норм поручено департаменту общественной безопасности и контроля.
"Мы всегда готовы к предварительным консультациям. Поможем учесть все нюансы на этапе проектирования", — подчеркнула ведущий советник отдела дизайна департамента архитектуры и градостроительства Дарья Кузнецова.
Предприниматели могут подать заявление на установку информационной конструкции через портал "Госуслуги".
Для тех, кому нужна помощь в проектировании, в департаменте архитектуры и градостроительства организован прием:
|Параметр
|Данные
|День и время приема
|Вторник, 09:00 — 17:00 (перерыв 13:00 — 14:00)
|Адрес
|ул. Амурская, 88, 7 этаж
|Телефон
|312-647 (доб. 2, 6, 7)
Требования к оформлению доступны на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.
Система дизайн-кода была введена по поручению мэра Сергея Надсадина при поддержке губернатора Валерия Лимаренко. Власти планируют и дальше приводить облик города к единому стандарту.
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