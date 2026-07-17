Улицы больше не будут прежними: Южно-Сахалинск изменил подход к облику заведений

Южно-Сахалинск за пять лет согласовал более 1500 проектов вывесок и фасадов в рамках городского дизайн-кода. Власти города подводят промежуточные итоги работы по очистке улиц от "визуального шума".

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Многоквартирный дом

Только за текущий год администрация утвердила 160 новых конструкций. По мнению городских властей, это подтверждает готовность бизнеса приводить облик заведений в соответствие с общим архитектурным стилем города.

В администрации напоминают: любая вывеска должна иметь утвержденный проект. Если предприниматель установит конструкцию без согласования, это сочтут нарушением Правил благоустройства. Контролировать соблюдение этих норм поручено департаменту общественной безопасности и контроля.

"Мы всегда готовы к предварительным консультациям. Поможем учесть все нюансы на этапе проектирования", — подчеркнула ведущий советник отдела дизайна департамента архитектуры и градостроительства Дарья Кузнецова.

Как согласовать вывеску

Предприниматели могут подать заявление на установку информационной конструкции через портал "Госуслуги".

Для тех, кому нужна помощь в проектировании, в департаменте архитектуры и градостроительства организован прием:

Параметр Данные День и время приема Вторник, 09:00 — 17:00 (перерыв 13:00 — 14:00) Адрес ул. Амурская, 88, 7 этаж Телефон 312-647 (доб. 2, 6, 7)

Требования к оформлению доступны на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.

Система дизайн-кода была введена по поручению мэра Сергея Надсадина при поддержке губернатора Валерия Лимаренко. Власти планируют и дальше приводить облик города к единому стандарту.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова