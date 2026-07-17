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Белгородская область: пять человек пострадали при атаках беспилотников 16 июля

Россия » Центр » Белгород

За ночь и утро 16 июля в Белгородской области при атаках беспилотников пострадали пять человек, включая двоих детей.

Белый дрон, парящий в ярко-синем небе
Фото: freepik.com by ArthurHidden, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белый дрон, парящий в ярко-синем небе

В Шебекино в результате детонации FPV-дрона ранения получили три девушки. Подростков — 13-летнюю и 16-летнюю сестер — доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. У младшей девочки зафиксировали осколочные ранения шеи и голени, старшая получила касательное ранение плеча. После первой помощи их перевели в областную детскую клиническую больницу Белгорода.

Третья пострадавшая, 18-летняя девушка, получила осколочное ранение. Её направили в белгородскую городскую больницу № 2.

Удар в Шебекино также привел к повреждению автомобиля и остекления коммерческого здания.

Еще один инцидент произошел утром в хуторе Церковный Белгородского округа. Там дрон ударил по автомобилю, в котором находились двое мужчин. Пострадавшие самостоятельно обратились в Октябрьскую районную больницу. Врачи диагностировали у них акубаротравмы и поверхностные осколочные ранения тела. После оказания медицинской помощи мужчин отпустили домой на амбулаторное лечение.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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