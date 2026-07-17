Туристы застряли бы в пробках: мост через Илистую открыли для всех в Приморском крае

На 601-м километре федеральной трассы А-370 "Уссури" временно открыли двустороннее движение по мосту через реку Илистая. О решении сообщили в правительстве Приморского края.
С 1 по 30 сентября автомобилисты смогут проехать объект в обоих направлениях. Раньше движение было ограничено из-за капитального ремонта моста.
Режим изменили из-за начала пикового туристического сезона. Власти решили временно упростить проезд, чтобы избежать заторов и облегчить логистику для тех, кто едет отдыхать в регион.
|Параметр
|Данные
|Объект
|Мост через р. Илистая (601 км трассы А-370)
|Срок действия режима
|С 1 по 30 сентября
|Статус движения
|Разрешено в обе стороны
По истечении сентября режим движения может вернуться к прежним ограничениям для завершения ремонтных работ.
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