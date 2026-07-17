Туристы застряли бы в пробках: мост через Илистую открыли для всех в Приморском крае

На 601-м километре федеральной трассы А-370 "Уссури" временно открыли двустороннее движение по мосту через реку Илистая. О решении сообщили в правительстве Приморского края.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Ночная дорога в горах

С 1 по 30 сентября автомобилисты смогут проехать объект в обоих направлениях. Раньше движение было ограничено из-за капитального ремонта моста.

Режим изменили из-за начала пикового туристического сезона. Власти решили временно упростить проезд, чтобы избежать заторов и облегчить логистику для тех, кто едет отдыхать в регион.

Параметр Данные Объект Мост через р. Илистая (601 км трассы А-370) Срок действия режима С 1 по 30 сентября Статус движения Разрешено в обе стороны

По истечении сентября режим движения может вернуться к прежним ограничениям для завершения ремонтных работ.