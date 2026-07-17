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Построили не просто дорогу: в Слободском создали пространство, которое заставит молодежь остаться

Россия » Поволжье » Киров

В Слободском восстанавливают набережную в рамках проекта "От ротонды до Алых парусов". Город получил средства на благоустройство после победы во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Сейчас на объекте работают строители, а качество хода работ проверили глава города, депутат Законодательного Собрания Кировской области Роман Титов и представители проектного бюро.

Набережная реки
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Набережная реки

Стиль купеческого города и современные формы

Проект объединяет историческое наследие Слободского с современными требованиями к общественным пространствам. Архитекторы отказались от типовых решений в пользу элементов, которые подчеркивают локальную идентичность.

"Мы уделили особое внимание фактурам и материалам. Скамейки из светлого архитектурного бетона украсят орнаментами, а качели дополнят резьбой, характерной для старинного деревянного зодчества. Создадим экспозиционную зону — музей под открытым небом об истории города и слободском Кремле", — рассказал главный архитектор проекта Андрей Писарев.

Инфраструктура набережной разделится на две зоны. В исторической части высадят березы, чтобы сохранить облик среднерусской равнины. Современный сектор оформят декоративными кустарниками. Для отдыха горожан предусмотрены павильоны с видовыми стойками, детские площадки и обновленное освещение.

Текущие показатели работ

Подрядчик заявляет, что стройка идет по графику. Вдоль берега Вятки уже прокладывают кабели для освещения и укладывают рулонный газон.

Объект/Этап Статус выполнения
Укладка брусчатки Выполнено на 50%
Первая ротонда Реставрация завершена
Вторая ротонда В процессе ремонта
Озеленение и свет Идет прокладка сетей и укладка газона

Директор компании-подрядчика Оксана Мельникова отметила, что прогулочные дорожки постепенно заменяют прежние заросли, открывая доступ к панорамным видам на реку.

Инвестиции в человеческий капитал

Обновление набережной рассматривают не просто как ремонт дороги, а как инструмент борьбы с оттоком населения. По мнению региональных властей, качество городской среды напрямую влияет на желание молодежи оставаться в малых городах.

"Наша задача — создать среду, из которой не хочется уезжать. Набережная проектировалась для всех поколений: от детских площадок до зон спокойного отдыха пожилых людей. Это пример того, как работа муниципалитета, региональной власти под руководством губернатора Александра Соколова и федерального центра меняет жизнь в малых городах", — резюмировал депутат Роман Титов.

После сдачи объекта набережная должна стать новым туристическим магнитом, дополняющим образ Слободского как исторического купеческого центра.

Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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