Кожа сгорит за считанные минуты: ситуация с борщевиком в селе Айкино вынудила прокуратуру вмешаться

Прокуратура Усть-Вымского района потребовала от местных властей ликвидировать разросшийся борщевик Сосновского в селе Айкино.

Фото: commons.wikimedia.org by AnRo0002, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Борщевик

Поводом для проверки стало обращение местного жителя. Он сообщил, что ответственные службы игнорируют распространение опасных сорняков на территории населенного пункта.

Инспекторы подтвердили: борщевик Сосновского захватил часть территории села. Растение опасно для людей, так как при контакте с кожей вызывает тяжелые ожоги. Прокурор установил, что законные требования по своевременной обработке земли и уничтожению сорных растений были проигнорированы.

Надзорный орган уже принял меры реагирования. Прокуратура Коми подтвердила, что теперь держит процесс очистки территории на контроле до полного устранения нарушений.