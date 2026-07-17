Кожа сгорит за считанные минуты: ситуация с борщевиком в селе Айкино вынудила прокуратуру вмешаться

Прокуратура Усть-Вымского района потребовала от местных властей ликвидировать разросшийся борщевик Сосновского в селе Айкино.
Поводом для проверки стало обращение местного жителя. Он сообщил, что ответственные службы игнорируют распространение опасных сорняков на территории населенного пункта.
Инспекторы подтвердили: борщевик Сосновского захватил часть территории села. Растение опасно для людей, так как при контакте с кожей вызывает тяжелые ожоги. Прокурор установил, что законные требования по своевременной обработке земли и уничтожению сорных растений были проигнорированы.
Надзорный орган уже принял меры реагирования. Прокуратура Коми подтвердила, что теперь держит процесс очистки территории на контроле до полного устранения нарушений.
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