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Кожа сгорит за считанные минуты: ситуация с борщевиком в селе Айкино вынудила прокуратуру вмешаться

Россия » Северо-Запад » Сыктывкар

Прокуратура Усть-Вымского района потребовала от местных властей ликвидировать разросшийся борщевик Сосновского в селе Айкино.

Борщевик
Фото: commons.wikimedia.org by AnRo0002, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Борщевик

Поводом для проверки стало обращение местного жителя. Он сообщил, что ответственные службы игнорируют распространение опасных сорняков на территории населенного пункта.

Инспекторы подтвердили: борщевик Сосновского захватил часть территории села. Растение опасно для людей, так как при контакте с кожей вызывает тяжелые ожоги. Прокурор установил, что законные требования по своевременной обработке земли и уничтожению сорных растений были проигнорированы.

Надзорный орган уже принял меры реагирования. Прокуратура Коми подтвердила, что теперь держит процесс очистки территории на контроле до полного устранения нарушений.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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