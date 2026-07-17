Организм может не выдержать нагрузки: Батайск столкнулся с выбросом опасного вещества в воздух

В Батайске при плановых проверках воздуха обнаружили повышенную концентрацию фенола. Вещество относится к высокоопасным токсинам и при вдыхании бьет по центральной нервной и сердечно-сосудистой системам человека.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Разочарованная женщина у автозаправки на фоне очереди

Специалисты Роспотребнадзора уже нашли источники загрязнения. Сейчас ведомство готовит меры, чтобы устранить причины аварии и остановить выбросы в атмосферу.

"Жителям города следует соблюдать осторожность и сократить время прогулок на улице, пока концентрация токсинов не придет в норму. При первых признаках отравления нужно сразу обратиться к врачам", — сообщили в Роспотребнадзоре.

Что нужно знать о феноле

Чем опасно это вещество?

Фенол — сильный яд. Он проникает в организм через легкие и кожу, вызывая поражение внутренних органов, в первую очередь сердца и головного мозга.

Какие симптомы отравления?

К основным признакам относятся головокружение, тошнота, сильная головная боль, одышка и общее недомогание.

Экспертная проверка:

эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова