Организм может не выдержать нагрузки: Батайск столкнулся с выбросом опасного вещества в воздух

В Батайске при плановых проверках воздуха обнаружили повышенную концентрацию фенола. Вещество относится к высокоопасным токсинам и при вдыхании бьет по центральной нервной и сердечно-сосудистой системам человека.
Специалисты Роспотребнадзора уже нашли источники загрязнения. Сейчас ведомство готовит меры, чтобы устранить причины аварии и остановить выбросы в атмосферу.
"Жителям города следует соблюдать осторожность и сократить время прогулок на улице, пока концентрация токсинов не придет в норму. При первых признаках отравления нужно сразу обратиться к врачам", — сообщили в Роспотребнадзоре.
Фенол — сильный яд. Он проникает в организм через легкие и кожу, вызывая поражение внутренних органов, в первую очередь сердца и головного мозга.
К основным признакам относятся головокружение, тошнота, сильная головная боль, одышка и общее недомогание.
Исследователи воссоздали условия горизонта событий в обычном стекле и впервые зафиксировали феномен, который ранее считался лишь теоретической вероятностью...