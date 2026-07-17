Пешеходы больше не будут рисковать: Калининград пересмотрел подход к безопасности на перекрестках

В Калининграде обновят 15 пешеходных переходов. На эти работы выделят 10,8 млн рублей. Итоги аукциона по выбору подрядчика подведут 24 июля.

Фото: commons.wikimedia.org by Дибцев Александр, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Проекционный пешеходный переход

Проект реализуют в 2026 году по программе "Безопасность дорожного движения". Подрядчик должен будет поставить оборудование и провести монтажные работы на выбранных участках.

Переходы обустроят на нескольких центральных и крупных городских магистралях. В списке объектов — улицы Ленинградская, Мира, Кирова, Пушкина, Гагарина и Свердлова.

Параметр Значение Количество переходов 15 Общий бюджет 10,8 млн рублей Срок реализации 2026 год

Для водителей и жителей города такие меры означают снижение риска ДТП на оживленных перекрестках, где плотность трафика традиционно высока.

"Общая стоимость работ составит 10,8 млн рублей", — сообщила пресс-служба администрации города.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова