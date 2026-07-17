Пешеходы больше не будут рисковать: Калининград пересмотрел подход к безопасности на перекрестках

В Калининграде обновят 15 пешеходных переходов. На эти работы выделят 10,8 млн рублей. Итоги аукциона по выбору подрядчика подведут 24 июля.
Проект реализуют в 2026 году по программе "Безопасность дорожного движения". Подрядчик должен будет поставить оборудование и провести монтажные работы на выбранных участках.
Переходы обустроят на нескольких центральных и крупных городских магистралях. В списке объектов — улицы Ленинградская, Мира, Кирова, Пушкина, Гагарина и Свердлова.
|Параметр
|Значение
|Количество переходов
|15
|Общий бюджет
|10,8 млн рублей
|Срок реализации
|2026 год
Для водителей и жителей города такие меры означают снижение риска ДТП на оживленных перекрестках, где плотность трафика традиционно высока.
"Общая стоимость работ составит 10,8 млн рублей", — сообщила пресс-служба администрации города.
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