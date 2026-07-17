Классика в каждой чашке: превратило обычный сбор трав в мощный инструмент развития Зарайска

В подмосковном Зарайске открылась семейная мастерская "Зарайская завалинка". Предпринимательница организовала сбор и купажирование травяных чаев, используя дикоросы и собственные посадки.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Чай

Основой производства стали окрестности села Даровое, где прошло детство Ф. М. Достоевского. Это определило концепцию бренда: хозяйка создала линейку "литературных" сборов. Среди них — "Раскольников. Исповедь", "Порфирий Петрович" и самый популярный чай "Тоска по Даровому" с клюквой и душицей.

"Мы не просто продаем чай, а побуждаем перечитывать классику", — пояснила предприниматель.

Сырье для чаев собирают в лесах и полях, а часть растений выращивают на своем участке: мяту, листья малины, васильки и монарду, которая заменяет бергамот. Чтобы выйти в розничную сеть, мастерская зарегистрировала продукцию и внедрила маркировку "Честный знак".

Продажи и развитие

За первый год работы мастерская продала более трех тысяч упаковок. Сейчас предприниматель планирует увеличить этот показатель до пяти тысяч в год. Основной доход приносят ярмарки в Москве и Санкт-Петербурге, но есть и локальные точки сбыта.

Канал сбыта Локация / Формат Розничные точки Магазин на Красноармейской улице, гончарная мастерская Прямые продажи Доставка по Зарайску, ярмарки в Москве и Петербурге Перспективы Переговоры с кофейнями и пекарнями

Для жителей Зарайска и окрестных сел такой проект означает развитие местного предпринимательства и привлечение внимания к культурному наследию края через повседневный продукт.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова