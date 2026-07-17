Больше не придется ждать врача: новые правила бесплатной диагностики изменят жизнь в России

С сентября 2026 года в России расширят программу обязательного медицинского страхования (ОМС). Пациенты получат доступ к новым методам диагностики и мониторинга здоровья, которые ранее были доступны только платно или при наличии строгих медицинских показаний. Об этом сообщил депутат Госдумы Каплан Панеш.
Одним из главных изменений станет упрощение доступа к магнитно-резонансной томографии (МРТ). Теперь пройти обследование можно будет без обязательного направления от врача — запись откроют онлайн через портал "Госуслуги" или региональные информационные системы. Это решение должно помочь жителям малых городов и удаленных территорий, где запись к узким специалистам часто затруднена из-за их дефицита.
В программу бесплатной медицинской помощи добавят специфические анализы и тесты для разных групп населения:
"Расширение ОМС упростит доступ к обследованиям и сократит количество отказов в диагностике. Раннее выявление сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний позволит начать лечение своевременно", — пояснил Каплан Панеш.
Несмотря на расширение списка услуг, порядок их получения будет различаться в зависимости от типа исследования.
|Услуга
|Способ получения
|МРТ
|Онлайн через "Госуслуги" (при наличии свободных мест). Приоритет — пациентам с хроническими заболеваниями.
|Анализ на липопротеин (а) и ВПЧ
|В рамках диспансеризации, запись онлайн.
|Пренатальный тест
|Строго по направлению врача.
|Дистанционное наблюдение
|С согласия пациента и при наличии технической возможности.
Новые правила вступят в силу с сентября 2026 года.
Да, запись будет доступна через "Госуслуги" или региональные системы, но запись зависит от наличия свободных слотов в конкретном медучреждении.
В отличие от МРТ, этот тест не предполагает прямой записи. Его назначит врач, если женщина входит в группу риска.
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