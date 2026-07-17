Больше не придется ждать врача: новые правила бесплатной диагностики изменят жизнь в России

С сентября 2026 года в России расширят программу обязательного медицинского страхования (ОМС). Пациенты получат доступ к новым методам диагностики и мониторинга здоровья, которые ранее были доступны только платно или при наличии строгих медицинских показаний. Об этом сообщил депутат Госдумы Каплан Панеш.

Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Мед технологии

Одним из главных изменений станет упрощение доступа к магнитно-резонансной томографии (МРТ). Теперь пройти обследование можно будет без обязательного направления от врача — запись откроют онлайн через портал "Госуслуги" или региональные информационные системы. Это решение должно помочь жителям малых городов и удаленных территорий, где запись к узким специалистам часто затруднена из-за их дефицита.

Новые виды обследований

В программу бесплатной медицинской помощи добавят специфические анализы и тесты для разных групп населения:

Для людей от 18 до 40 лет: введут анализ на липопротеин (а). Это позволит выявлять риски сердечно-сосудистых заболеваний на ранних стадиях.

введут анализ на липопротеин (а). Это позволит выявлять риски сердечно-сосудистых заболеваний на ранних стадиях. Для женщин от 21 до 49 лет: станет доступным тестирование на высокоонкогенные типы вируса папилломы человека (ВПЧ) для раннего обнаружения рака шейки матки.

станет доступным тестирование на высокоонкогенные типы вируса папилломы человека (ВПЧ) для раннего обнаружения рака шейки матки. Для беременных: женщины из группы риска (старше 35 лет или с наследственными патологиями) смогут бесплатно пройти неинвазивный пренатальный тест на хромосомные аномалии плода.

"Расширение ОМС упростит доступ к обследованиям и сократит количество отказов в диагностике. Раннее выявление сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний позволит начать лечение своевременно", — пояснил Каплан Панеш.

Порядок записи и условия

Несмотря на расширение списка услуг, порядок их получения будет различаться в зависимости от типа исследования.

Услуга Способ получения МРТ Онлайн через "Госуслуги" (при наличии свободных мест). Приоритет — пациентам с хроническими заболеваниями. Анализ на липопротеин (а) и ВПЧ В рамках диспансеризации, запись онлайн. Пренатальный тест Строго по направлению врача. Дистанционное наблюдение С согласия пациента и при наличии технической возможности.

Ответы на популярные вопросы

Когда начнут действовать изменения?

Новые правила вступят в силу с сентября 2026 года.

Смогу ли я записаться на МРТ без врача в любом городе?

Да, запись будет доступна через "Госуслуги" или региональные системы, но запись зависит от наличия свободных слотов в конкретном медучреждении.

Как попасть на пренатальный тест бесплатно?

В отличие от МРТ, этот тест не предполагает прямой записи. Его назначит врач, если женщина входит в группу риска.