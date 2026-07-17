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Больше не придется ждать врача: новые правила бесплатной диагностики изменят жизнь в России

Россия

С сентября 2026 года в России расширят программу обязательного медицинского страхования (ОМС). Пациенты получат доступ к новым методам диагностики и мониторинга здоровья, которые ранее были доступны только платно или при наличии строгих медицинских показаний. Об этом сообщил депутат Госдумы Каплан Панеш.

Мед технологии
Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Мед технологии

Одним из главных изменений станет упрощение доступа к магнитно-резонансной томографии (МРТ). Теперь пройти обследование можно будет без обязательного направления от врача — запись откроют онлайн через портал "Госуслуги" или региональные информационные системы. Это решение должно помочь жителям малых городов и удаленных территорий, где запись к узким специалистам часто затруднена из-за их дефицита.

Новые виды обследований

В программу бесплатной медицинской помощи добавят специфические анализы и тесты для разных групп населения:

  • Для людей от 18 до 40 лет: введут анализ на липопротеин (а). Это позволит выявлять риски сердечно-сосудистых заболеваний на ранних стадиях.
  • Для женщин от 21 до 49 лет: станет доступным тестирование на высокоонкогенные типы вируса папилломы человека (ВПЧ) для раннего обнаружения рака шейки матки.
  • Для беременных: женщины из группы риска (старше 35 лет или с наследственными патологиями) смогут бесплатно пройти неинвазивный пренатальный тест на хромосомные аномалии плода.

"Расширение ОМС упростит доступ к обследованиям и сократит количество отказов в диагностике. Раннее выявление сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний позволит начать лечение своевременно", — пояснил Каплан Панеш.

Порядок записи и условия

Несмотря на расширение списка услуг, порядок их получения будет различаться в зависимости от типа исследования.

Услуга Способ получения
МРТ Онлайн через "Госуслуги" (при наличии свободных мест). Приоритет — пациентам с хроническими заболеваниями.
Анализ на липопротеин (а) и ВПЧ В рамках диспансеризации, запись онлайн.
Пренатальный тест Строго по направлению врача.
Дистанционное наблюдение С согласия пациента и при наличии технической возможности.

Ответы на популярные вопросы

Когда начнут действовать изменения?

Новые правила вступят в силу с сентября 2026 года.

Смогу ли я записаться на МРТ без врача в любом городе?

Да, запись будет доступна через "Госуслуги" или региональные системы, но запись зависит от наличия свободных слотов в конкретном медучреждении.

Как попасть на пренатальный тест бесплатно?

В отличие от МРТ, этот тест не предполагает прямой записи. Его назначит врач, если женщина входит в группу риска.

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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