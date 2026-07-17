Такого в Сибири не ждали: сильнейший удар стихии превратил улицы мегаполиса в глубокие реки

Новосибирск накрыл мощный шторм. Ливневые осадки, сопровождаемые градом и шквалистым ветром, превратили городские магистрали в реки. По данным очевидцев, уровень воды на дорогах местами поднялся до фар легковых автомобилей, что практически парализовало движение в мегаполисе.
Каждый сильный дождь в Сибири превращается в испытание для коммунальных служб. Износ инженерных коммуникаций и хаотичная застройка мешают нормальному отводу талых и дождевых вод. Пока в одних районах обновляют электросети для защиты от аварий в непогоду, вопрос водоотведения остается открытым.
"Проблема в том, что расчетная мощность старых коллекторов не была рассчитана на современные темпы асфальтирования территорий. Воде просто некуда уходить, кроме как в низины дорожного полотна. Чтобы исправить ситуацию, нужны не точечные латки, а полная ревизия системы ливневой канализации", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Важно учитывать, что любые сбои в системе ЖКХ в период летних аномалий могут привести к долгосрочным последствиям для городского бюджета.
Синоптики отмечают, что текущее лето в регионе напоминает маятник: от экстремальной засухи до тропических ливней с градом. Такая нестабильность создает дополнительную нагрузку не только на городскую среду, но и на природный ландшафт.
"Мы наблюдаем рост интенсивности осадков при сокращении их продолжительности. Это типичный признак изменения регионального климата. За один час может выпасть половина месячной нормы, что неизбежно ведет к локальным наводнениям даже при исправных сетях", — констатировал в беседе с Pravda.Ru климатолог Павел Лебедев.
Параллельно с водной стихией регион сталкивается и с другими вызовами. Земля содрогается от сейсмической активности, что заставляет профильные службы работать в усиленном режиме мониторинга.
|Параметр
|Последствия шторма
|Транспорт
|Нулевая видимость, подтопление автомобилей до уровня фар
|Инфраструктура
|Перегрузка ливневой канализации, риск обрыва ЛЭП
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