Такого в Сибири не ждали: сильнейший удар стихии превратил улицы мегаполиса в глубокие реки

Новосибирск накрыл мощный шторм. Ливневые осадки, сопровождаемые градом и шквалистым ветром, превратили городские магистрали в реки. По данным очевидцев, уровень воды на дорогах местами поднялся до фар легковых автомобилей, что практически парализовало движение в мегаполисе.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Освежающая прохлада после дождя

Инженерный вызов: почему тонут города

Каждый сильный дождь в Сибири превращается в испытание для коммунальных служб. Износ инженерных коммуникаций и хаотичная застройка мешают нормальному отводу талых и дождевых вод. Пока в одних районах обновляют электросети для защиты от аварий в непогоду, вопрос водоотведения остается открытым.

"Проблема в том, что расчетная мощность старых коллекторов не была рассчитана на современные темпы асфальтирования территорий. Воде просто некуда уходить, кроме как в низины дорожного полотна. Чтобы исправить ситуацию, нужны не точечные латки, а полная ревизия системы ливневой канализации", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Важно учитывать, что любые сбои в системе ЖКХ в период летних аномалий могут привести к долгосрочным последствиям для городского бюджета.

Климатические качели и риски

Синоптики отмечают, что текущее лето в регионе напоминает маятник: от экстремальной засухи до тропических ливней с градом. Такая нестабильность создает дополнительную нагрузку не только на городскую среду, но и на природный ландшафт.

"Мы наблюдаем рост интенсивности осадков при сокращении их продолжительности. Это типичный признак изменения регионального климата. За один час может выпасть половина месячной нормы, что неизбежно ведет к локальным наводнениям даже при исправных сетях", — констатировал в беседе с Pravda.Ru климатолог Павел Лебедев.

Параллельно с водной стихией регион сталкивается и с другими вызовами. Земля содрогается от сейсмической активности, что заставляет профильные службы работать в усиленном режиме мониторинга.

Параметр Последствия шторма Транспорт Нулевая видимость, подтопление автомобилей до уровня фар Инфраструктура Перегрузка ливневой канализации, риск обрыва ЛЭП

Ответы на популярные вопросы

Что делать, если автомобиль затопило по фары?

Не пытайтесь заводить двигатель, чтобы избежать гидроудара. Вызовите эвакуатор и просушите все узлы в сервисе.

Кто отвечает за ущерб от упавших деревьев?

Если дерево стояло на придомовой территории — управляющая компания, если на городской — муниципальные службы.

Почему ливневки часто не справляются?

Основные причины — засоры мусором и несоответствие диаметра труб объему разовых залповых сбросов воды.

Как узнать о приближающемся урагане?

Следите за рассылками МЧС и экстренными предупреждениями на официальных порталах погоды.

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