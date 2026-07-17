Миллионы рублей прошли мимо казны: в Анапе вскрыли масштабную схему работы коммерческих площадей

Власти Анапы начали масштабную ревизию недостроев и зданий, работающих без официального ввода в эксплуатацию. Мэр города Светлана Маслова сообщила об обнаружении более 450 объектов с признаками самостроя и просроченными разрешениями. Параллельно с этим в Краснодаре судебные приставы приступили к демонтажу незаконного ангара для лодок, исполняя решение суда. Контрольные мероприятия затронут не только правовой статус строений, но и законность их подключения к электросетям и водоснабжению.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Заброшенные коттеджи

"Исключений ни для кого не будет — работать должны легально и платить налоги в полном объёме. На сегодня выявлено более 450 объектов, у которых давно закончилось разрешение на строительство, они не сданы в эксплуатацию, но внутри ведётся деятельность", — заявила мэр Анапы Светлана Маслова.

"Массовые проверки в курортных зонах продиктованы необходимостью навести порядок в земельных отношениях и пополнить местные бюджеты. Часто собственники годами эксплуатируют коммерческие площади, уклоняясь от налогов и игнорируя нормы безопасности. Власти дают четкий сигнал: либо легализация через суд и приведение зданий в соответствие с нормативами, либо снос за счет владельца", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.

По десяти проблемным адресам в Анапе исковые заявления уже направлены в суды для принятия решения о сносе или принудительной реконструкции. Мэрия не ставит целью тотальное уничтожение построек, если их можно адаптировать под действующие архитектурные и технические регламенты. Тем, кто готов выйти из "серой зоны", предлагают оформить документы в управлении архитектуры. В администрации такой подход считают наиболее конструктивным для бизнеса и города.

Особое внимание ревизоры уделяют зданиям, которые вообще не числятся в реестре недвижимости, но фактически принимают туристов или используются как склады. Специалисты проверят, на каких основаниях такие "невидимки" пользуются городскими коммуникациями и насколько безопасны их инженерные системы. В Краснодарском крае это не единственный случай жесткой борьбы с самовольным строительством: недавно в Сочи суды обязали снести многоэтажку и несколько коттеджей на Мацесте, а с застройщиков взыскали более 723 миллионов рублей компенсаций.