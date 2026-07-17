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Верховный суд запретил мурманским коммунальщикам включать старые долги за капремонт в квитанции

Россия » Северо-Запад » Мурманск

Собственникам квартир в многоквартирных домах запретили начислять в платежные документы задолженность по капремонту, срок которой превышает три года.

капремонт
Фото: mos.ru by Фото: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
капремонт

Спор возник между региональным оператором капремонта и органом государственного жилищного надзора. Последний через суд потребовал исключить из квитанций старые долги по взносам, накопившиеся в период с 2016 по 2023 годы.

Дело прошло через несколько инстанций. Суд первой инстанции встал на сторону надзора, апелляция отменила это решение, но окружной суд снова отказал фонду. Итоговую точку поставил Верховный суд РФ, который отказался пересматривать материалы спора.

Суд пояснил: истечение срока исковой давности не аннулирует сам долг, но дает жильцу защиту от принудительного взыскания. Это значит, что кредитор не может в одностороннем порядке списывать средства, делать зачеты или обращать взыскание на залог по старым обязательствам.

Для обычного жителя региона это решение означает, что в квитанции за ЖКУ не должны попадать суммы за капремонт, которые образовались более трех лет назад.

Правила начисления долгов

По закону срок исковой давности по большинству гражданских обязательств составляет три года. Если региональный оператор не обратился в суд для взыскания долга в этот период, он теряет право требовать деньги принудительно.

Возможности жильца

Если в платежке появились суммы за период старше трех лет, собственник может оспорить их начисление. Важно понимать, что долг формально остается, но закон запрещает использовать механизмы давления для его возврата после истечения срока давности.

Ситуация Правовой статус
Долг до 3-х лет Включается в квитанцию, взыскивается в полном объеме.
Долг старше 3-х лет Не может быть включен в платежку для принудительного взыскания.

Ответы на популярные вопросы

Означает ли это, что старый долг списан полностью?

Нет, обязательство сохраняется. Однако оператор не имеет права принуждать к оплате через квитанции или суд, если срок давности вышел.

Что делать, если в квитанции всё равно указан старый долг?

Собственнику следует обратиться с письменной претензией в управляющую компанию или фонд капремонта с требованием пересчитать сумму с учетом срока исковой давности.

"Истечение срока исковой давности само по себе не прекращает обязательство, но оно дает должнику защиту от принудительного исполнения требования", — пояснил окружной суд.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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