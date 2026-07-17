Опасно сдвинуть одну метку: проверка инфраструктуры в Московской области изменила правила застройки

В Московской области проверяют состояние пунктов государственной геодезической инфраструктуры. За первую половину года специалисты Росреестра обследовали 172 объекта. Эти знаки, установленные на зданиях или открытой местности, служат базой для всех высокоточных измерений в регионе.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Работа геодезистов на улице

От состояния сети зависят повседневные задачи каждого владельца земли или застройщика. Без точных координат и высотных отметок невозможно законно разделить участок (провести межевание), спроектировать дорогу или начать строительство дома. Любая ошибка в этих данных может привести к судебным спорам о границах или техническим сбоям при возведении объектов.

Тип сети За что отвечает Геодезическая Точные координаты точек на местности Нивелирная Точное определение высот Гравиметрическая Измерение силы тяжести (для сложных инженерных работ)

Все пункты находятся под государственной охраной. В охранных зонах запрещено проводить работы, которые могут сдвинуть знак, повредить его или закрыть к нему доступ. Жители могут проверить границы этих зон через "Публичную кадастровую карту" на портале Национальной системы пространственных данных.

"Пункты ГГС являются основой измерений при геодезических и картографических работах, градостроительной и кадастровой деятельности", — пояснил начальник отдела геодезии и картографии Игорь Листков.

В ведомстве предупреждают: за уничтожение или порчу геодезических знаков предусмотрена административная ответственность.

Премия имени Феодосия Красовского

Параллельно с проверками Росреестр объявил о приеме заявок на правительственную премию в области геодезии и картографии. Награда носит имя советского ученого Феодосия Красовского. Подать заявку могут как индивидуальные специалисты, так и коллективы. Решение примет межведомственный совет при Росреестре.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова