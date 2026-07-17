Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пешеходы больше не будут рисковать: Калининград пересмотрел подход к безопасности на перекрестках
Организм может не выдержать нагрузки: Батайск столкнулся с выбросом опасного вещества в воздух
Кожа сгорит за считанные минуты: ситуация с борщевиком в селе Айкино вынудила прокуратуру вмешаться
Гвардейская казачья бригада имени Платова наступает в районе Николаевки на территории ДНР
Классика в каждой чашке: превратило обычный сбор трав в мощный инструмент развития Зарайска
Вузы готовят цифровую охоту на прогульщиков: камеры не увидят главную причину пустующих аудиторий
Верховный суд запретил мурманским коммунальщикам включать старые долги за капремонт в квитанции
Миллионы рублей прошли мимо казны: в Анапе вскрыли масштабную схему работы коммерческих площадей
Млечный Путь кажется песчинкой: колоссальный размер новой радиогалактики шокировал астрономов

Безнаказанность дорожников подошла к концу: вердикт суда изменит облик опасного участка

Россия » Сибирь » Барнаул

Каменский городской суд обязал "Алтайавтодор" установить уличное освещение на участке региональной дороги "Павловск — Камень-на-Оби — граница Новосибирской области", который проходит через город.

Работы на уличной лампе
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Работы на уличной лампе

Прокуроры выяснили, что по этой дороге ежедневно ходят более 300 сотрудников крупной птицефабрики. Из-за темноты пешеходы подвергались риску, что прямо нарушает требования ГОСТ Р 52766-2007.

Проблему пытались решить мирно: в декабре 2025 года прокуратура направила в "Алтайавтодор" соответствующее представление. Однако дорожники проигнорировали требование и не начали работы.

"Суд обязал ответчика оборудовать участок освещением в срок до 10 октября 2026 года", — сообщил суд.

Решение уже вступило в законную силу. Прокуратура будет следить за тем, чтобы фонари установили в указанный срок.

Параметр Детали
Объект Участок дороги Павловск — Камень-на-Оби — граница Новосибирской области
Срок исполнения До 10 октября 2026 года
Ответственный КГКУ "Управление автомобильных дорог Алтайского края"
Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Пустоцветы атаковали грядку с кабачками? Всего четыре шага вернут кустам завязи и плоды
Садоводство, цветоводство
Пустоцветы атаковали грядку с кабачками? Всего четыре шага вернут кустам завязи и плоды
Больше никакого дефицита: решение кабмина по НПЗ лишило спекулянтов главного рычага давления
Сырье
Больше никакого дефицита: решение кабмина по НПЗ лишило спекулянтов главного рычага давления
Популярное
Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах

Исследователи воссоздали условия горизонта событий в обычном стекле и впервые зафиксировали феномен, который ранее считался лишь теоретической вероятностью...

Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах
Турецкие фуры разворачивают на границе: с прилавков пропадут привычные россиянам продукты
Турецкие фуры разворачивают на границе: с прилавков пропадут привычные россиянам продукты
Граница дозволенного стёрта: решение Ирана превратило башни Трампа в потенциальные цели
Эпоха школьного хаоса завершена: учителей обязали действовать по жесткому сценарию
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Соседи долго молчали: в Ленинградской области обнаружили цех, который отравил рынки региона
Хватит платить за воздух: Госдума избавляет водителей от привычных внезапных штрафов
Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку
Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку
Последние материалы
Ехал как по терке: дорожные работы в Амурской области изменили ситуацию для местных водителей
Границы стали прозрачнее: пригородное сообщение между Россией и Беларусью привело к рекорду
Месячная норма осадков за сутки: разгул стихии в Пермском крае парализовал регион
Деньги текут рекой: взаимная торговля Белоруссии и России обновит исторический рекорд
Стройка едва не встала намертво: ситуация на Загородном шоссе в Оренбурге приняла новый оборот
Врачи больше не скроют ошибки: надзорное ведомство Ростовской области создало прямой канал связи
Десятки прорывов за одну проверку: инженеры завершают экстренные работы на теплотрассах Бийска
Городской парк превращается в музей: Улан-Удэ изменит подход к посещению Мемориала Победы
Бизнес в Брянской области стремительно тает: к каким последствиям привела массовая ликвидация фирм
Сроки сдвинулись из-за погоды: дорожные работы до Тюмени привели к неожиданному результату
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.