Безнаказанность дорожников подошла к концу: вердикт суда изменит облик опасного участка

Каменский городской суд обязал "Алтайавтодор" установить уличное освещение на участке региональной дороги "Павловск — Камень-на-Оби — граница Новосибирской области", который проходит через город.
Прокуроры выяснили, что по этой дороге ежедневно ходят более 300 сотрудников крупной птицефабрики. Из-за темноты пешеходы подвергались риску, что прямо нарушает требования ГОСТ Р 52766-2007.
Проблему пытались решить мирно: в декабре 2025 года прокуратура направила в "Алтайавтодор" соответствующее представление. Однако дорожники проигнорировали требование и не начали работы.
"Суд обязал ответчика оборудовать участок освещением в срок до 10 октября 2026 года", — сообщил суд.
Решение уже вступило в законную силу. Прокуратура будет следить за тем, чтобы фонари установили в указанный срок.
|Параметр
|Детали
|Объект
|Участок дороги Павловск — Камень-на-Оби — граница Новосибирской области
|Срок исполнения
|До 10 октября 2026 года
|Ответственный
|КГКУ "Управление автомобильных дорог Алтайского края"
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