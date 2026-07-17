Безнаказанность дорожников подошла к концу: вердикт суда изменит облик опасного участка

Каменский городской суд обязал "Алтайавтодор" установить уличное освещение на участке региональной дороги "Павловск — Камень-на-Оби — граница Новосибирской области", который проходит через город.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Работы на уличной лампе

Прокуроры выяснили, что по этой дороге ежедневно ходят более 300 сотрудников крупной птицефабрики. Из-за темноты пешеходы подвергались риску, что прямо нарушает требования ГОСТ Р 52766-2007.

Проблему пытались решить мирно: в декабре 2025 года прокуратура направила в "Алтайавтодор" соответствующее представление. Однако дорожники проигнорировали требование и не начали работы.

"Суд обязал ответчика оборудовать участок освещением в срок до 10 октября 2026 года", — сообщил суд.

Решение уже вступило в законную силу. Прокуратура будет следить за тем, чтобы фонари установили в указанный срок.

Параметр Детали Объект Участок дороги Павловск — Камень-на-Оби — граница Новосибирской области Срок исполнения До 10 октября 2026 года Ответственный КГКУ "Управление автомобильных дорог Алтайского края"

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова