Слишком долго ждали обновления: Белоозёрский перешел к решающей стадии в детском саду № 25

В Белоозерском капитально ремонтируют детский сад № 25 "Незабудка". Сейчас строительная готовность здания составляет 34%. Работы ведут восемь специалистов с привлечением экскаватора-погрузчика.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Двое мальчиков рисуют в группе детского сада

На крыше рабочие создают гидроизоляционный слой — укладывают изоляционные материалы послойно, чтобы исключить протечки. Внутри здания на первом и втором этажах стены уже прошпаклевали и подготовили к покраске.

На втором этаже закончили стяжку полов, теперь здесь готовы укладывать линолеум. Электрика на всех этажах готова на 80%, параллельно специалисты прокладывают слаботочные сети.

"Сейчас рабочие занимаются устройством гидроизоляционного пирога кровли — это послойный монтаж изоляционных материалов", — сообщил начальник участка компании-подрядчика "СК Молния" Алексей Ушков.

Показатель Статус / Значение Общая готовность объекта 34% Электромонтажные работы 80% Срок сдачи к 1 сентября

Обновленный детский сад должны сдать к началу нового учебного года — 1 сентября.