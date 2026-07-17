Слишком долго ждали обновления: Белоозёрский перешел к решающей стадии в детском саду № 25

В Белоозерском капитально ремонтируют детский сад № 25 "Незабудка". Сейчас строительная готовность здания составляет 34%. Работы ведут восемь специалистов с привлечением экскаватора-погрузчика.
На крыше рабочие создают гидроизоляционный слой — укладывают изоляционные материалы послойно, чтобы исключить протечки. Внутри здания на первом и втором этажах стены уже прошпаклевали и подготовили к покраске.
На втором этаже закончили стяжку полов, теперь здесь готовы укладывать линолеум. Электрика на всех этажах готова на 80%, параллельно специалисты прокладывают слаботочные сети.
"Сейчас рабочие занимаются устройством гидроизоляционного пирога кровли — это послойный монтаж изоляционных материалов", — сообщил начальник участка компании-подрядчика "СК Молния" Алексей Ушков.
|Показатель
|Статус / Значение
|Общая готовность объекта
|34%
|Электромонтажные работы
|80%
|Срок сдачи
|к 1 сентября
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