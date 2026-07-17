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Слишком долго ждали обновления: Белоозёрский перешел к решающей стадии в детском саду № 25

Россия » Центр » Московская область

В Белоозерском капитально ремонтируют детский сад № 25 "Незабудка". Сейчас строительная готовность здания составляет 34%. Работы ведут восемь специалистов с привлечением экскаватора-погрузчика.

Двое мальчиков рисуют в группе детского сада
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Двое мальчиков рисуют в группе детского сада

На крыше рабочие создают гидроизоляционный слой — укладывают изоляционные материалы послойно, чтобы исключить протечки. Внутри здания на первом и втором этажах стены уже прошпаклевали и подготовили к покраске.

На втором этаже закончили стяжку полов, теперь здесь готовы укладывать линолеум. Электрика на всех этажах готова на 80%, параллельно специалисты прокладывают слаботочные сети.

"Сейчас рабочие занимаются устройством гидроизоляционного пирога кровли — это послойный монтаж изоляционных материалов", — сообщил начальник участка компании-подрядчика "СК Молния" Алексей Ушков.

Показатель Статус / Значение
Общая готовность объекта 34%
Электромонтажные работы 80%
Срок сдачи к 1 сентября

Обновленный детский сад должны сдать к началу нового учебного года — 1 сентября.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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