На прилавках Тюмени появится редкий деликатес: местные фермеры перешли на индустриальные рекорды

Рыбохозяйственный комплекс региона демонстрирует стабильные показатели по итогам первого полугодия. Согласно сведениям профильного департамента АПК, местные предприятия вырастили почти 1400 тонн товарной рыбы. Параллельно с аквакультурой активно развивался и промышленный лов в естественных водоемах, где рыбакам удалось добыть около 470 тонн биоресурсов. Такие темпы развития отрасли важны для продовольственной безопасности территорий, особенно когда строительство дорог упрощает логистику поставок свежей продукции в соседние города.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Вьюгин is licensed under Все права защищены Крупный сом на рыболовной сетке у воды

Приоритеты лова и видовой состав аквакультуры

В сегменте промышленного рыболовства традиционным фаворитом остается карась — на его долю пришлось 298 тонн от общего объема добычи. Помимо него, в сетях промысловиков массово оказывались щука, окунь, язь и плотва. Эти виды формируют основной рацион локального рынка и обеспечивают сырьем перерабатывающие цеха, которые внедряют новые стандарты качества, сопоставимые с тем, как Минобрнауки РФ меняет подходы к обучению кадров.

Сектор товарного выращивания показал диверсифицированную структуру производства. Выращивание сиговых составило 116 тонн, карпа — 126 тонн, а щуки — 121 тонну, при этом основную массу в 1036 тонн сформировали прочие востребованные виды. Особняком стоят индустриальные хозяйства с замкнутым циклом водоснабжения: там получили 24 тонны деликатесного клариевого сома и 3 тонны сибирского осетра, сообщает tmn.aif.ru.

"Развитие высокотехнологичных ферм с установками замкнутого водоснабжения позволяет минимизировать сезонные риски и гарантировать стабильный выход продукции вне зависимости от климатических условий региона", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по рыбохозяйственному комплексу Антон Савельев.

Воспроизводство ресурсов и экологический баланс

Важной частью стратегии департамента АПК остается восполнение природных запасов. За прошедшие шесть месяцев в водоемы выпустили 56 миллионов личинок ценных пород, большую часть которых составили сиговые. Эти меры создают необходимый резерв для будущих периодов и поддерживают экологическое равновесие, что критично для развития рыболовных площадок региона.

Данные инвестиции в биоразнообразие сопоставимы по значимости с тем, как власти поддерживают общественные инициативы в других сферах жизни области. Стабильное зарыбление гарантирует, что через несколько лет объемы промышленного вылова сохранятся на высоком уровне. Рыбоводы уверены, что системный подход позволит не только удовлетворить внутренний спрос, но и расширить торговые связи.

Ответы на популярные вопросы о рыбоводстве

Какая рыба чаще всего попадает в сети тюменских рыбаков?

Безусловным лидером промышленного промысла является карась, объем добычи которого за полгода составил почти 300 тонн.

Сколько рыбы вырастили искусственным путем?

Местные рыбоводные хозяйства за шесть месяцев произвели около 1400 тонн товарной рыбы различных пород.

Выращивают ли в регионе деликатесные виды рыб?

Да, современные индустриальные комплексы за полгода произвели 24 тонны клариевого сома и 3 тонны сибирского осетра.

Как власти восстанавливают популяцию рыбы в реках и озерах?

Проводится регулярное зарыбление: только с начала года в естественную среду было выпущено 56 миллионов личинок сиговых и других рыб.

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