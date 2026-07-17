Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Организм может не выдержать нагрузки: Батайск столкнулся с выбросом опасного вещества в воздух
Кожа сгорит за считанные минуты: ситуация с борщевиком в селе Айкино вынудила прокуратуру вмешаться
Гвардейская казачья бригада имени Платова наступает в районе Николаевки на территории ДНР
Классика в каждой чашке: превратило обычный сбор трав в мощный инструмент развития Зарайска
Вузы готовят цифровую охоту на прогульщиков: камеры не увидят главную причину пустующих аудиторий
Верховный суд запретил мурманским коммунальщикам включать старые долги за капремонт в квитанции
Миллионы рублей прошли мимо казны: в Анапе вскрыли масштабную схему работы коммерческих площадей
Млечный Путь кажется песчинкой: колоссальный размер новой радиогалактики шокировал астрономов
Больше не придется ждать врача: новые правила бесплатной диагностики изменят жизнь в России

Дороги больше не будут пугать: в Южно-Сахалинске привели в порядок важные транспортные узлы

Россия » Дальний Восток » Южно-Сахалинск

В Южно-Сахалинске завершают ремонт дороги и тротуаров на улице Курильской. Рабочие обновляют участок от улицы Чехова до улицы Дзержинского.

Дорожные работы
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Дорожные работы

На объекте работают 10 человек и пять единиц спецтехники. С помощью больших карт укладывают асфальт на площади около 1900 квадратных метров. Одновременно с этим службы готовят основание на улице Сентябрьской — там укладка покрытия начнется в ближайшее время.

Показатель Значение
Объем обновления покрытия в городе с начала года 88 тыс. кв. м
Площадь работ на ул. Курильской ~1900 кв. м
Задействованная техника на объекте 5 единиц

До этого дорожники обновили участки улиц Сахалинской, Железнодорожной, Красной, а также проспектов Мира и Победы.

"График работы остается плотным. При благоприятных погодных условиях на следующей неделе мы проведём работы на ул. Западной и в районе Грушевого сада", — сообщил заместитель начальника управления мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства Андрей Нечепуренко.

Ремонт дорог в Южно-Сахалинске курируют мэр города Сергей Надсадин и губернатор Валерий Лимаренко.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
Сейчас читают
Слишком резкий поворот: назначение Петера Сийярто в BYD изменило расклад сил в Европе
Мир. Новости мира
Слишком резкий поворот: назначение Петера Сийярто в BYD изменило расклад сил в Европе
Промышленный рывок в Ленобласти: новые мощности в Тосненском парке изменили логистику заводов
Ленинградская область
Промышленный рывок в Ленобласти: новые мощности в Тосненском парке изменили логистику заводов
Больше никакого дефицита: решение кабмина по НПЗ лишило спекулянтов главного рычага давления
Сырье
Больше никакого дефицита: решение кабмина по НПЗ лишило спекулянтов главного рычага давления
Популярное
Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах

Исследователи воссоздали условия горизонта событий в обычном стекле и впервые зафиксировали феномен, который ранее считался лишь теоретической вероятностью...

Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах
Турецкие фуры разворачивают на границе: с прилавков пропадут привычные россиянам продукты
Турецкие фуры разворачивают на границе: с прилавков пропадут привычные россиянам продукты
Граница дозволенного стёрта: решение Ирана превратило башни Трампа в потенциальные цели
Эпоха школьного хаоса завершена: учителей обязали действовать по жесткому сценарию
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Соседи долго молчали: в Ленинградской области обнаружили цех, который отравил рынки региона
Хватит платить за воздух: Госдума избавляет водителей от привычных внезапных штрафов
Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку
Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку
Последние материалы
Ехал как по терке: дорожные работы в Амурской области изменили ситуацию для местных водителей
Границы стали прозрачнее: пригородное сообщение между Россией и Беларусью привело к рекорду
Месячная норма осадков за сутки: разгул стихии в Пермском крае парализовал регион
Деньги текут рекой: взаимная торговля Белоруссии и России обновит исторический рекорд
Стройка едва не встала намертво: ситуация на Загородном шоссе в Оренбурге приняла новый оборот
Врачи больше не скроют ошибки: надзорное ведомство Ростовской области создало прямой канал связи
Десятки прорывов за одну проверку: инженеры завершают экстренные работы на теплотрассах Бийска
Городской парк превращается в музей: Улан-Удэ изменит подход к посещению Мемориала Победы
Бизнес в Брянской области стремительно тает: к каким последствиям привела массовая ликвидация фирм
Сроки сдвинулись из-за погоды: дорожные работы до Тюмени привели к неожиданному результату
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.