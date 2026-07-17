Дороги больше не будут пугать: в Южно-Сахалинске привели в порядок важные транспортные узлы

В Южно-Сахалинске завершают ремонт дороги и тротуаров на улице Курильской. Рабочие обновляют участок от улицы Чехова до улицы Дзержинского.
На объекте работают 10 человек и пять единиц спецтехники. С помощью больших карт укладывают асфальт на площади около 1900 квадратных метров. Одновременно с этим службы готовят основание на улице Сентябрьской — там укладка покрытия начнется в ближайшее время.
|Показатель
|Значение
|Объем обновления покрытия в городе с начала года
|88 тыс. кв. м
|Площадь работ на ул. Курильской
|~1900 кв. м
|Задействованная техника на объекте
|5 единиц
До этого дорожники обновили участки улиц Сахалинской, Железнодорожной, Красной, а также проспектов Мира и Победы.
"График работы остается плотным. При благоприятных погодных условиях на следующей неделе мы проведём работы на ул. Западной и в районе Грушевого сада", — сообщил заместитель начальника управления мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства Андрей Нечепуренко.
Ремонт дорог в Южно-Сахалинске курируют мэр города Сергей Надсадин и губернатор Валерий Лимаренко.
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